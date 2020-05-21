MEB'den yaz ayları için milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulama!

Korona virüs ile mücadele kapsamında okullardaki eğitim öğretim sonlandıran Milli Eğitim Bakanlı milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren uyum eğitimi için hareket geçti. Uzaktan eğitim sonrası yaz aylarında normalleşmeye uyum sağlayamayan öğrenciler için psikososyal destek uygulamasını devreye alacak.

MEB'den yaz ayları için milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulama!
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Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesinden sonra okulları ilk olarak 31 Mayıs tarihine kadar kapatan ve radikal bir karar ile uzaktan eğitim uygulamasına geçen milli eğitim bakanlığı şimdide eğitim öğretim yılının tamamen kapatılmasından sonra milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yeni bir uyum programını devreye alıyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs ile normalleşme sürecinde milyonlarca öğrencinin normal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmak için uzaktan eğitim biter bitmez yaz aylarında uyum programı için çalışmalara başladı.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK

Çalışmalar kapsamında eylüle kadar geçecek uyum sürecinde öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum, derslere uyum, normalleşmeye uyum kılavuzu hazırlanacak. Mart ayından beri vaktinin büyük kısmını evde geçiren ve normal hayata uyum sağlayamayan çocuklara psikososyal destekler sağlanacak. Hazırlıkları süren destek çalışmasına aileler, öğretmenler ve okul yönetimleri de dahil edilecek. Bu kapsamda ailenin ve öğretmenin normalleşmeye ayak uyduramayan çocuklara nasıl yaklaşması gerektiği konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Cumhurbaşkanlığı ve MEB'in tatil dönemi için yürüttüğü planlamayla çocukların pandemi döneminde kaybettiği motivasyonun geri kazandırılması ve okullar açıldığında adaptasyon problemi yaşamaması planlanıyor.


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