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MEB'den yeni içerik! Psikoeğitsel destek kitabı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte çocuklara için bir yenilik daha başlattı.Yapılan açıklamaya göre çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kitapçık hazırlandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:59
MEB'den yeni içerik! Psikoeğitsel destek kitabı yayında

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında milyonlarca öğrencinin evlerinden uzaktan eğitim sürecinde bulunduğu bu günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklar için yeni bir destek daha geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kitapçık hazırladı.

"Elif ile Alp" ismi verilen kitap sayesinde ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olmanın amaçlandığı hikayede, çocuklarla yapılabilecek interaktif etkinlikler de yer alıyor.

Daha önce "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi", "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" ve gençlere yönelik bilgilendirme yayımlayan ve 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin telefonla öğrenci ve velilere destek olduğu bir mekanizmayı hayata geçiren Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel çocuklar için de "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Bakanlık, kitapçıkla küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Olağan dışı durumlarda çocuklar korku, kaygı gibi duygularını doğrudan kendi üzerlerinden değil de hikayelerdeki karakterler üzerinden ifade etmeleri onlar için yaşanılanları anlamalarını kolaylaştırıyor.

KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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MebPsikoeğitsel Destek KitabıElif Ile Alp
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