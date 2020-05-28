MEB'den YKS öğrencilerine yeni bir hizmet! 30 Mayıs'ta ilk online deneme sınavı

Korona virüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim sürecinde olan ve bu sene YKS sınavına girecek olan binlerce öğrenci için yeni bir hizmet başlatıyor.Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bu sene ilk YKS'ye hazırlanan öğrenciler için çevrimiçi olacak şekilde iki oturum halinde deneme sınavı yapılacak.

Yapılan deneme sınavının sonuçları öğrenci ile detaylı bir şekilde paylaşılacak ve öğrenci girmiş olduğu çevrimiçi deneme sıınavında Türkiye, il ve ilçe sıralaması da görebilecek.

iki oturum olarak yapılacak olan çevrimiçi deneme sınavının ilki 30 Mayıs tarihinde yapılacak ve öğrencilerin bu sınavlara girebilmeleri için önceden kayıt olmaları gerekmetedir.

İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

YKS ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVINA KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 13:02