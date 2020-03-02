MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Sorulan Sık Sorular ve Cevapları

Yapılan açıklamada

Bilgi edinme, CİMER ve MEBİM başvurularında Genel Müdürlüğümüze en sık sorulan sorular ve cevapları aşağıda sunulmuştur:

Anadolu İmam Hatip Liselerinin 11. sınıfından diğer Anadolu Liseleri ile Özel Okullara geçişler yapılır mı?

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37. maddesi çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Öğrenci bursları ne zaman yatırılmaktadır?

Cevap: Burslar her ay ödenek geldikten sonra hazırlanarak süresi içerisinde hesaplara aktarılmak üzere ilgili bankaya gönderilmektedir.

Burs kartımı kaybettim (bankamatik yuttu vb.) ne yapmam gerekiyor?

Burs kartları ile ilgili sorunlar Vakıfbank MEB Şube Müdürlüğüne bildirilmektedir.

Uluslararası kardeş okul uygulaması kapsamında kardeşlik ilişkisi kurmak için izlenecek yol nedir?

Cevap: Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması 17.07.2019 tarihli, 13602093 sayılı, 2019/11 nolu Genelge hükümlerine göre yürütülür. Bu kapsamda kardeş okul olmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1)Türkiye'deki bir İmam Hatip Okulu kendi imkânlarıyla yurt dışından İmam Hatip Okulu muadili veya benzeri bir okulu belirler. (Kendi imkânlarıyla belirleyememiş ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden veya Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden istediği bir ülkeden uygun bir kardeş okul bulmalarını talep eder).

2)Yurt dışından bir okul belirlendikten sonra Genelge'nin EK-1'i doldurulup; İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulmuş olan "Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması İl Koordinasyon Kurulu Başkanı" tarafından ıslak imza ile imzalanarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne veya Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletir.

3)Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğünden gelen kardeş okul ilişkisi kurma talebini Dışişleri Bakanlığına iletir.

4)Dışişleri Bakanlığı ilgili ülkedeki okulu araştırarak Türkiye'deki bir okul ile kardeş okul ilişkisi kurmaya uygun olup olmadığını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirir.

5)Yurt dışındaki okul kardeş okul olmaya uygun ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü iki okulun eşleştirilmesi için Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne iletir.

6)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü eşleştirdiği okulları ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirip; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne de bilgi vererek kardeşlik ilişkisi kurulmuş olur. Bu şekilde kardeşlik ilişkisi resmi olarak kurulmuş olan iki okul kendi aralarında yapacakları faaliyetlere ilişkin protokol yaparak faaliyetlerine başlarlar.

7)Kardeş Okul Uygulaması kapsamına alınan okul, 17.07.2019 tarihli ve 13602093 sayılı, 2019/11 nolu Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Genelgesi ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 2018 tarihli "Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları "Sınırları Aşan" Uluslararası Kardeş Okul Uygulama Kılavuzu doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

denilmiştir.