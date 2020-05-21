MEB düğmeye bastı! Öğretmenlere resen görev verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında 20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavında yeterli sayıda görevli ihtiyacının karşılanmaması durumunda öğretmenlere resen görev verileceğini resmi yazı ile duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıda ;

" Devam eden koronavirüs salgını sebebiyle, adı geçen sınavla ilgili olarak sınav uygulaması ve sınav güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde, sınav görevli sayılarının belirlenmesi ve yeterince sınav görevlisinin, İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından MEBBİS sistemi üzerinden resen görevlendirilmesi işlemi ile ilgili yetkilendirilmeleri Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." denildi

İşte LGS sınavında öğretmenlere resen görev verilmesini belirten resmi yazı ;

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 17:02