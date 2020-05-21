MEB düğmeye bastı! Öğretmenlere resen görev verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Haziran tarihinde yapılacak olan Liselere giriş sınavında görevli ihtiyacını karşılanmaması durumunda öğretmenlere resen görev verileceğini duyurdu.

MEB düğmeye bastı! Öğretmenlere resen görev verilecek
    Abone Ol:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında 20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavında yeterli sayıda görevli ihtiyacının karşılanmaması durumunda öğretmenlere resen görev verileceğini resmi yazı ile duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıda ; 

Devam eden koronavirüs salgını sebebiyle, adı geçen sınavla ilgili olarak sınav uygulaması ve sınav güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde, sınav görevli sayılarının belirlenmesi ve yeterince sınav görevlisinin,  İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından MEBBİS sistemi üzerinden resen görevlendirilmesi işlemi ile ilgili yetkilendirilmeleri Genel Müdürlüğümüzce  uygun görülmektedir." denildi

İşte LGS sınavında öğretmenlere resen görev verilmesini belirten resmi yazı ;

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 17:02

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları için kısıtlamaların kaldırılacağı, hizmete açılış tarihi belli oldu mu?
Babil dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Babil 2. sezon için Ozan Güven’den mesaj!
500 TL Bayram harçlığı yardımı yapılacak mı? Bayram harçlığı ödemelerinde son durum ne?
4. Faz 1000 TL Yardım Parası Başvuruları Başlıyor mu, Herkese 1000 TL Yardım Parası Verilecek Mi?
Çarkıfelek Bayram Özel Bölümü Konukları Kim Olacak? Onur Büyüktopçu ve Emel Özkızıltaş'ın İlk Konukları Belli Oldu!
LGS MEB Sınav Görevi Öğretmen Ücretleri
THY ve Pegasus yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?
Bay Yanlış Dizisi Deniz Koparan Kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Gümeli hakkında bilgiler
THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşa başlama tarihleri belli oldu
MEB 2020 İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atamaları Yer Değiştirme Takvimi Belli Oldu!
Çeviri yapıp intenetten nasıl para kazanılır?
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar
Kuyumcuların çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
Öğretmenlik sağlık raporu nereden ve nasıl alınır? Göreve başlama sağlık raporu alma işlemleri
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?
Vakıfbank düşük faizli yeni bayram kredisi kampanyası! SMS anında Vakıfbank bayram kredisi başvurusu
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Enpara anında online 50.000 TL kredi kampanyası
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası nerede ve nasıl çıktı? Türkiyedeki ilk vakanın kaynağı belli oldu!
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu