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MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor

Korona virüs hastalığı nedeniyle okullara verilen ara 1 haziran'da bitiyor. MEB'in gündeminde kademeli başlangıç var, okul zili ilk olarak 8. ve 12. sınıf öğrencileri için çalacak. İşte detaylar..

03 Mayıs 2020 Pazar 13:22
MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığında koronavirüs nedeniyle okullara verilen ara 1 Haziran tarihinde bitiyor. Eğitim camiasının merakla beklediği yol haritası belli oldu.İlk olarak okul zili 8. ve 12. sınıf öğrencileri için çalacak daha sonra diğer sınıflar kademeli olarak entegre edilecek.

BAŞLANGIÇ 1 HAZİRAN
Milliyet'in edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda normalleşme sürecine ilişkin çalışmalar kapsamında okulların açılması ile ilgili senaryo taslağı hazırlandı. Bugünkü durum ve gidişat hazırlandığı belirtilen taslaktaki planlamanın salgının yayılım hızı ve güncel koşullara göre değişebileceği vurgulandı.

Kabine toplantısında da ele alınacak modele göre, okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak. Yaşları itibarıyla sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için kademeli olarak başlayacak eğitim sürecine, ana okulları ile ilkokullar dahil edilmeyecek. İlk etapta bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak. Bu sınıflardaki öğrencilerinin sınava girecekleri için motivasyon sağlamanın önemine dikkat çekiliyor. Kademeli açılmanın ardından 11., 10. ve 9. sınıfların da eğitime dahil edilebileceği ancak kesin kararın 1 Haziran yaklaşırken açıklanacağı belirtiliyor.

SINAV, DEVAMSIZLIK YOK
Okullar açıldıktan sonra öğrencilere hiçbir şekilde yazılı, sözlü veya benzeri herhangi bir sınav uygulanmayacak. Ayrıca bu dönem için devam zorunluluğu da aranmayacak. Çocuklarını okula gönderip göndermeme kararı ailelere bırakılacak.

Dersler tamamen hızlandırılmış telafi eğitimi niteliğinde olacak. 16 Mart'tan bu yana işleyemedikleri konuların özeti yapılacak. Ancak asıl eğitim, psikososyal destek eğitimi olacak. Bunun için bir süre önce öğretmenlere bu yönde eğitim verilmeye başlanmıştı. Öğrencilerin olası travmalarını gidermeleri için okullarda da bu eğitim programı uygulanacak. Eğitim sürecinde valilikler ve il pandemi kurullarına da yetki verilecek. Böylece örneğin sıcak hava nedeniyle veya eğitimi etkileyecek başka olumsuz koşul ya da tehditler varsa il pandemi kurulları kısıtlama kararı konusunda o ilin durumuna göre karar verebilecek. Ayrıca açık okullarda her türlü temizlik ve koruma önlemleri de İl Milli Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda alınacak.

7 Haziran olarak planlanan LGS'nin de, temmuza sarkmaması ve haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Planlanan şekilde LGS için 7 Haziran tarihinin geçerli olup olmayacağının bu hafta başında yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Daha önce 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS ile ilgili de öne çekilme iddiaları bulunurken, bu konuda da son kararı Cumhurbaşkanı verecek.

SINAVA TURİZM AYARI
Hükümet ve parti kulislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, temmuzda sınav yapılmasının turizm sektörünü iyice sıkıntıya sokacağına ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a ilettiği konuşuluyor. Yabancı turist sayısında pandemi etkisiyle önemli ölçüde azalma yaşanacağı, bu nedenle sektör açısından yerli turistin önem kazandığı, Bakanlığın bu nedenle temmuz ve ağustos aylarında turizme etki edecek herhangi bir sınav veya başka bir etkinlik istemediği ifade ediliyor. LGS'nin de bu nedenle temmuza sarkmadan yapılmasının arzulandığı, YKS için de "tarihi öne çekme" dahil tüm formüllerin ele alındığı kaydediliyor.

BAYRAMDA 4 GÜN SOKAK KISITLAMASI
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının bayram sonrasına kadar süreceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Arife ve 1. günü hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı'nda yasağın uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa ne şekilde uygulanacağı ise merak konusu. Bu konuda, yaşanabilecek temas yoğunluğu dikkate alınarak bayramda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması konusunda görüş birliğinin oluştuğu öğrenildi. Bayram boyunca, yani 23 Mayıs Cumartesi günü dahil 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına bu çerçevede kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın da salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde de 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesinin değerlendirildiği öğrenildi.

MİLLİYET

Son Güncelleme: 03.05.2020 14:42
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MebOkulları Açılacak MıOkullar 1 Haziranda Açılıyor
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