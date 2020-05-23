MEB düğmeye bastı! Yaz tatilinde uzaktan eğitim devam edecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapıları 13 mart tarihinde kapanmıştı. Milyonlarca öğrenci ise 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2.dönemini EBA TV kanalları ve EBA platformu üzeriden uzaktan eğitim ile tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte yapılan uzaktan eğitimin yaz tatilinde de eba tv kanalları ve eba platformu üzeriden devam etmesi için düğmeye bastı.Yaz tatilinde yapılacak olan uzaktan eğitim programında ingilizce ön plana çıkacak.

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın haberine göre, öğrenciler yine TRT, EBA TV ve internet üzerinden eba uygulamasından yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için EBA da yaz okulu programı hazırlıyor. Bu kapsamda öncelikli olarak öğreciler uzaktan eğitimde aldıkları derslerin tekrarlarına ulaşabilecekler. Yani, ikinci dönemin derslerini EBA'dan tekrar etme şansları olacak. Hazırlanan yeni ders programlarında da bu yer alacak. Bakanlığın hazırladığı programda özellikle ön plana çıkan ise İngilizce eğitimi olacak.Bu kapsamda da bakanlık özel bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerin yaz tatilinde İngilizceye yoğunlaşmaları için programa hazırlanıyor. Bu programda İngilizce konuşma ve dinleme olarak öğrencilerin dil yeteneklerinin kendi kademelerine göre geliştilrmesi hedefleniyor.

DETAYLARI BAYRAMDAN SONRA BAKAN AÇIKLAYACAK



Sadece bu değil. Uzaktan eğitime başlanılan ilk günden itibaren içerik bakımından zenginleştirilen programın yaz için daha da kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Aynı zamanda EBA'daki kütüphane bölümünden öğrencilerin daha da fazla yararlanması için çalışma var. Eklenecek yeni uygulamalarla öğrencilerin dersin de yanısıra eğlenceli vakit geçirmesi için de yeni programlar yüklenecek. Milli Eğitim Vakanlığı ders sürelerinin ne kadar olacağı gibi teknik detaylar üzerinde de çalışma yürütüyor. Tüm detayları ise bayramdan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 20:16