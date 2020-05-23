MEB düğmeye bastı! Yaz tatilinde uzaktan eğitim devam edecek

Milli eğitim bakanlığı düğmeye bastı.Korona virüs sebebiyle birlikte bu dönemi uzaktan eğitim ile kapatan binlerce öğrenci için yaz tatilinde uzaktan eğitim devam edecek. İşte yaz tatilinde uzaktan eğitim detayları.

MEB düğmeye bastı! Yaz tatilinde uzaktan eğitim devam edecek
    Abone Ol:

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapıları 13 mart tarihinde kapanmıştı. Milyonlarca öğrenci ise 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2.dönemini EBA TV kanalları ve EBA platformu üzeriden uzaktan eğitim ile tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte yapılan uzaktan eğitimin yaz tatilinde de eba tv kanalları ve eba platformu üzeriden devam etmesi için düğmeye bastı.Yaz tatilinde yapılacak olan uzaktan eğitim programında ingilizce ön plana çıkacak.

İNGİLİZCE ÖN PLANA ÇIKIYOR

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın  haberine göre, öğrenciler yine TRT, EBA TV ve internet üzerinden eba uygulamasından yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için EBA da yaz okulu programı hazırlıyor. Bu kapsamda öncelikli olarak öğreciler uzaktan eğitimde aldıkları derslerin tekrarlarına ulaşabilecekler. Yani, ikinci dönemin derslerini EBA'dan tekrar etme şansları olacak. Hazırlanan yeni ders programlarında da bu yer alacak. Bakanlığın hazırladığı programda özellikle ön plana çıkan ise İngilizce eğitimi olacak.Bu kapsamda da bakanlık özel bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerin yaz tatilinde İngilizceye yoğunlaşmaları için programa hazırlanıyor. Bu programda İngilizce konuşma ve dinleme olarak öğrencilerin dil yeteneklerinin kendi kademelerine göre geliştilrmesi hedefleniyor.

DETAYLARI BAYRAMDAN SONRA BAKAN AÇIKLAYACAK
  
Sadece bu değil. Uzaktan eğitime başlanılan ilk günden itibaren içerik bakımından zenginleştirilen programın yaz için daha da kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Aynı zamanda EBA'daki kütüphane bölümünden öğrencilerin daha da fazla yararlanması için çalışma var. Eklenecek yeni uygulamalarla öğrencilerin dersin de yanısıra eğlenceli vakit geçirmesi için de yeni programlar yüklenecek. Milli Eğitim Vakanlığı ders sürelerinin ne kadar olacağı gibi teknik detaylar üzerinde de çalışma yürütüyor. Tüm detayları ise bayramdan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 20:16

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Pasaport numarası nerede yazar, nasıl ve nereden öğrenilir?
Günlük Burç Yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
360 Tv Aladdin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi kaç bölüm yayınlanacak?
Doğalgaz faturası hesaplama nasıl yapılır? Ortalama doğalgaz faturası hesaplaması
Güldür Güldür Show oyuncuları karakter ve gerçek isimleri nelerdir?
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
Papayanın faydaları nelerdir? Papaya nasıl tüketilir?
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi