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MEB duyurdu! Şube Müdürleri rotasyon kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim bakanlığı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürleri için rotasyon kılavuzu yayımlandı.İşte 2020 şube müdürleri rotasyon kılavuzu..

30 Nisan 2020 Perşembe 16:42
MEB duyurdu! Şube Müdürleri rotasyon kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim bakanlığı tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürleri için rotasyon kılavuzu yayımlandı.

İŞTE ŞUBE MÜDÜRLERİ ROTASYON KILAVUZU

A) GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g) ve (ğ) bentleri ile 26'ncı, 27'nci, 28'inci, 29'uncu, 30'uncu, 31'inci ve geçici 2'nci maddeleri çerçevesinde;

a) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler Haziran 2020 ayında,

b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler Temmuz 2020 ayında, gerçekleştirilecektir.

2020 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLERİ ROTASYON KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Anahtar Kelimeler:
MebMEBden Şube Müdürlerine Rotasyon Duyurusu
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