MEB ek 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

Korona virüs salgını sonrası birçok atama ertelenmişti. Ertelenen atamalardan biri de öğretmen atamalarıydı. Öğretmen adayları ek 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ek 20 öğretmen atamasıyla ilgili duyuru yayınladı.

Milli Eğitim tarafından yapılan duyuruda öğretmen atamalarının 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Bakanlık öğretmen atama takvimini de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklanan takvime göre sözlü sınavlar 6-25 Temmuz, atama tercihleri 31 Ağustos-4 Eylül, ek 20 bin öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde belirlenmiş olacak.

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