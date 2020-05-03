İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

MEB ek 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

MEB ek 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı atama takvimini açıkladı. İşte Öğretmen atama tarihleri ve tüm detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 15:30
MEB ek 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

Korona virüs salgını sonrası birçok atama ertelenmişti. Ertelenen atamalardan biri de öğretmen atamalarıydı. Öğretmen adayları ek 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ek 20 öğretmen atamasıyla ilgili duyuru yayınladı.

Milli Eğitim tarafından yapılan duyuruda öğretmen atamalarının 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Bakanlık öğretmen atama takvimini de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklanan takvime göre sözlü sınavlar 6-25 Temmuz, atama tercihleri 31 Ağustos-4 Eylül, ek 20 bin öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde belirlenmiş olacak.

Futbolun tüm merak edilenlerinden sağlık dünyasındaki tüm gelişmelere kadar merak ettiğin tüm ayrıntılı haberler Haberport mobil uygulamasında! TIKLA İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak haberlerin tarafsız kaynağını Instagram’da da gözünün önünde tutmak istiyorsan, bizi Instagram’da takibe başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 03.05.2020 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi
MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat
MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat
MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor
MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor
KPSS 2020 lisans ön lisans başvurularında son durum! Başvuru tarihi ne zaman?
KPSS 2020 lisans ön lisans başvurularında son durum! Başvuru tarihi ne zaman?
Haluk Levent YKS'de ki tarih değişikliği iddialarına el attı!
Haluk Levent YKS'de ki tarih değişikliği iddialarına el attı!
2020 YKS Sınav tarihi resmi açıklaması ne zaman gelecek?
2020 YKS Sınav tarihi resmi açıklaması ne zaman gelecek?

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Savaşçı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Nisan FOX TV yayın akışı
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu
300 koyun küçükbaş hayvan hibesi nasıl alınır? 300 koyun devlet hibesi başvuru şartları
Darkweb nedir? Darkweb sitesinde ne var? Dark web tehlikelibir site mi?
Hayat Güzeldir programı sunucusu kimdir? Özge Ulusoy hakkında bilgiler
iOS 13.5 ne zaman çıkacak? Yeni iOS 13.5 özellikleri ile ilgili bilgiler
Survivor 2020 67. Bölüm tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı
Baraj dizisi 2. sezon devam edecek mi? Baraj yeni sezon ne zaman başlayacak?
Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? Mavi Boncuk filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Ezan bitene kadar su içilir mi? Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.