betgram betgram setrabet

İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101063
ALTIN
328.430
DOLAR
6.1426
STERLİN
7.9512
EURO
6.9719

MEB gelecek seneye hazır! Liselerde kontenjan ayarlaması yapıldı, Mağduriyet yaşanmayacak!

Geçtiğimiz senelerde yapılan 4+4+4 düzenlemesinden dolayı gelecek sene ortaöğretim de eğitim görecek öğrenci sayısında yaklaşık 600 bin kişi artış olacak. Peki milli eğitim bakanlığı buna hazırlıklı mı ? lise kontenjanları artırıldı mı ? mağduriyetlerin önüne geçilebilecek mi ? Detaylar haberimizde..

11 Mart 2020 Çarşamba 09:28
MEB gelecek seneye hazır! Liselerde kontenjan ayarlaması yapıldı, Mağduriyet yaşanmayacak!

Gelecek sene 4+4+4 düzenlmesinden dolayı liselere geçen öğrenci sayısında ki artış veli ve öğrencileri şimdiden düşündürmeye başladı.Konuyla ilgili herkesi rahatlatan açıklama Bakan yardımcısı Mahmut ÖZER'den geldi.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer "İllerde öğrenci sayısından daha fazla kapasite oluşturduk. Tüm lise türlerinde dengeli dağılıma büyük özen gösterdik" dedi. Özer sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinin olmadığı 21 ilde de bu türde lise açtıklarının müjdesini verdi. İşte 2020 LGS'yle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları:

2020 LGS ile ilgili olarak il müdürleri ile yaptığınız toplantıları bitirdiniz. Tüm önlemleri aldınız mı?

Büyük oranda kapasite geliştirme ile ilgili ana süreci tamamladık ve çözüm üretemediğimiz bir il kalmadı. Sınavlı okullar ve kapasiteleri belirlendi. Sınavsız yerleşecek öğrenciler için ek kapasiteyle ilgili önlemlerimiz de planlandı. Tabi ki sınavsız okullarla ilgili alınan önlemlerin sahada uygulamaya konulmasını takip ediyoruz.

İllerde kapasiteyle ilgili bir sorun kalmadı diyebilir miyiz?

Genel olarak tüm illerimizde sınavlı ve sınavsız öğrenci kapasitesinin toplamı o ilde 8'inci sınıf öğrenci sayısının yüzde 110'u olacak şekilde planlama yaptık. Yani illerde öğrenci sayısından daha fazla kapasite oluşturduk. Tabi bunu sadece bir lise türünde ciddi kapasite artırarak yapmadık, tam tersine tüm lise türlerinde dengeli dağılıma büyük özen gösterdik.

Bu çok ciddi bir artış. Zaten öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı sınavsız yerleştiriliyor. Böylece 2020 LGS yerleştirmesi rahatlayacak diyebilir miyiz?

Evet. Oluşturduğumuz kapasitede zaten tüm öğrenciler sınavsız yerleşecekmiş gibi kapasite oluşturmaya özen gösterdik. İlaveten yaklaşık yüzde 10'luk da sınavlı kapasite oluşturmaya çalıştık.

Sınavlı okullarla ilgili de bir iyileştirme yaptınız. Bu iyileştirme ile ilgili tüm illerde sınavla öğrenci alan en az bir Anadolu lisesi olacak. Neden böyle bir adım attınız?

2019 LGS kapsamında illerimizde özellikle tarihi Anadolu liselerini sınavla öğrenci alma kapsamına almıştık. Bu adımı tüm illerimize yaygınlaştıramamıştık. Anadolu lisesinin olmadığı 21 ilimiz kalmıştı. Sınavla öğrenci alan okulların illerde adil dağılımını sağlamak ve bu anlamda erişimi kolaylaştırmak için 21 ilimizde bir Anadolu lisesini sınav kapsamına aldık.

Sınavlı okullarda nakillerde taban puan uygulaması var. Ancak boş kapasite olmasına rağmen taban puan uygulamasından dolayı okullarda boş kontenjanlar doldurulamıyor. Bu da mağduriyetlere yol açıyor, bize de bu konuda şikayetler geliyor. Bu konuda bir iyileştirme yapmayı planlıyor musunuz?

Bu konuda bize de bazı illerimizde velilerimizden şikayetler geldi. Taban puan uygulamasından dolayı kendi yaşadıkları ilde boş kontenjan kalmasına rağmen aynı okul türünde komşu illerde çocuklarına yer bulmaktan şikayet ediyorlardı. Birinci yerleştirmeden sonra yerleştirmeye esas nakillerde eğitim-öğretim başlayana kadar taban puan uygulaması dikkate alınmıyordu. Bu uygulamayı 2020 LGS'de Eylül ayının sonuna kadar uzatacağız.

2020 LGS yerleştirmeleri ile ilgili süreci daha verimli yönetmeye yönelik başka bir önleminiz var mı?

Sürecin verimliliğini ve memnuniyeti artıracak şekilde her türlü iyileştirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bir değişiklik daha yapacağız. Bildiğiniz gibi mesleki eğitim merkezleri ve açık liselere kayıtları yerleştirmeye esas nakillerden sonra yapıyorduk. İller buralara gitmek isteyen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakillerde genellikle tercih yapmadıklarını ve sistemin açılmasını beklediklerini ifade ettiler ve sistemin açılmasının öne alınmasını teklif ettiler. Biz de bu önerileri verilere dayalı olarak inceledik ve 2020 LGS'de birinci yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra mesleki eğitim merkezlerine ve açık liseye kayıt imkanı vermeye karar verdik. İsteyen öğrencilerimiz bu imkanlardan da beklemeden yararlanabilecekler.

Sabah

Son Güncelleme: 11.03.2020 09:38
Anahtar Kelimeler:
MebLise Kontenjanları Artırılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?
MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?
Milli Eğitim bakanı ziya Selçuk'tan okullar tatil edilsin taleplerine cevap geldi
Milli Eğitim bakanı ziya Selçuk'tan okullar tatil edilsin taleplerine cevap geldi
İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı
İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı
Koronavirüs nedeni ile okullar tatil edilecek mi? 2. Ara tatil erkene alınacak mı?
Koronavirüs nedeni ile okullar tatil edilecek mi? 2. Ara tatil erkene alınacak mı?
Okullar tatil mi edilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Okullar tatil mi edilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Öğretmenler dikkat! ÖSYM'den yeni sınav görevi
Öğretmenler dikkat! ÖSYM'den yeni sınav görevi

Popüler Haberler

Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerlidir? Kış lastiği ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadardır?
Doya Doya Moda Ferdanur nerede? 11 Mart Doya Doya Moda Ferdanur Başaran neden diskalifiye edildi, neden yok?
Öğretmen dizisi Rüya Örnek kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede?
Öğretmen dizisi hangi okulda lisede çekiliyor? Küçükkapı Lisesi hangi semttedir?
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? İstanbul Fatih Küçükkapı Lisesi nerede, hangi semtte?
Öğretmen dizisi Metin Müdür kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Sönmez rol aldığı yapımlar
Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edilecek mi, eğitime ara verilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi
Korona Virüsü sebebiyle okullar tatil olacak mı?
Baraj Dizisi kimdir? Gerçek adı nedir? Biran Damla Yıldız hakkında bilgiler
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aday isimler belli mi?
Fatura ve fiş kesmeme cezası nedir, ne kadardır, kaç TL'dir? Fatura ve fiş kesmeyen esnaflar nereye nasıl şikayet edilir?
Maria ile Mustafa dizisi ne zaman başlayacak? Maria ile Mustafa dizisi belli olan oyuncuları
iPhone 12 nasıl olacak? Yeni Iphone için beklenen özellikler neler?
Arızi kazanç nedir? Arızi kazançlar nelerdir? Vergiye tabi olan arızi kazançlar
İş arayan işsize devletten aylık 900 Lira iş bulma yardımı
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü, diziden neden ayrıldı?
Banka personel sınavları ne zaman yapılır?
A101 indirim kampanyası 12 Mart – 19 Mart 2020 tarihleri aktüel kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.