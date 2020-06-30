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MEB hazırlıkları bitirdi! Ders kitapları gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzde ki eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanacağı kitapların basımını bitirdi.

30 Haziran 2020 Salı 18:00
MEB hazırlıkları bitirdi! Ders kitapları gönderildi
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Yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle okullarından erken ayrılmak zorunda kalan ve yarıda kalan eğitimlerini uzaktan eğitim olarak EBA üzeriden tamamlayan öğrenciler yaz tatillerine 19 Haziran tarihi itibariyle başladı.

Diğer yandan milli eğitim bakanlığı eksik kalan konular için öğrenciler tatil boyunda eba üzerinden eğitimler vermeye devam ediyor. Milli eğitim Bakanlığının açıklamalarına göre ise 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı ise telafi eğitimleri sebebiyle 31 Ağustos tarihinde başlıyacak.


Bu kapsamda hazırlıkları sürdüren bakanlık bu sene kitap basım işini hızlı bitirdi ve önümüzde ki sene çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak olan ders kitaplarının hazırlıklarını tamamladı kitapları basıp  il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak , 2003 - 2004 eğitim öğretim yılından bu yana ders kitaplarının dağıtımını ücretsiz yaptıklarını ve bu sene ilk kez kitapların haziran ayında dağıtımlarının yapıldığını söyledi. Çolak, bu sene için 18 milyon öğrenci için kitapları hazır hale getirdiklerini ve 2003 yılından bu yana ise yaklaşık 3,5 milyar kitabı öğrencilere dağıttıklarını vurguladı.

 


Son Güncelleme: 30.06.2020 18:00
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