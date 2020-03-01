MEB İl Müdürü Ataması Yaptı

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay görevlendirildi.

Aydın Acay'ın Kars İl Milli Eğitim müdürlüğü görevine en kısa sürede başlaması bekleniyor.

Aydın ACAY'ın Özgeçmişi

İl Müdürü Aydın ACAY

Doğum Tarihi : 18.01.1970

Doğum Yeri : Kars Susuz İlçesine bağlı Kayadibi Köyü

Medeni Hali : Evli, 2 Çocuk Babası

Eğitim Durumu: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü



19960474 214143307.05.1997-06.09.2012 tarihleri arasında Kars ilinde bulunan Eğitim kurumlarında Öğretmenlik,Müdür Yardımcılığı,Müdür Baş Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundu.06.09.2012 tarihinde İl Müdürlüğümüze İl Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.02.05.2014 tarihinden beri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili olarak görev yapmaktadır.