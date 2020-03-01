MEB İl Müdürü Ataması Yaptı

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay görevlendirildi.
Aydın Acay'ın Kars İl Milli Eğitim müdürlüğü görevine en kısa sürede başlaması bekleniyor.
Aydın ACAY'ın Özgeçmişi
İl Müdürü Aydın ACAY
Doğum Tarihi : 18.01.1970
Doğum Yeri : Kars Susuz İlçesine bağlı Kayadibi Köyü
Medeni Hali : Evli, 2 Çocuk Babası
Eğitim Durumu: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
İletişim : 0474 2141433
İş Hayatı
07.05.1997-06.09.2012 tarihleri arasında Kars ilinde bulunan Eğitim kurumlarında Öğretmenlik,Müdür Yardımcılığı,Müdür Baş Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
06.09.2012 tarihinde İl Müdürlüğümüze İl Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.
02.05.2014 tarihinden beri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili olarak görev yapmaktadır.
Son Güncelleme: 01.03.2020 19:46