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MEB'in "bizden" aylık bülteni yayımlandı. Koronovirüs ve zeka oyunları mart ayı sayısında

Milli eğitim bakanlığının bu sene uygulamaya koyduğu ve ismi de "BİZDEN" olan aylık dergi uygulamasında mart sayısı yayımlandı. İşte bu ay ki derginin konusu..

03 Mart 2020 Salı 12:06
MEB'in "bizden" aylık bülteni yayımlandı. Koronovirüs ve zeka oyunları mart ayı sayısında

Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan bültende bu ay "Zeka Oyunları", "Marka Takıntısı" ve "Koronavirüsten Korunma Yolları" yer buluyor. 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  "Ziya öğretmen diyor ki" bölümü için kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer veriyor:

"Sevgili Anne Babalar;

Baharın başlangıcında hepinize bir kez daha merhaba. Tabiatın yeniden canlandığı, ağaçların çiçek açtığı, dağın taşın yeşerdiği bu dönemde çocuklarınızın dikkatinin dağılması, gayet normal. Sizin işinizin biraz zorlaştığının, çocuklarınızın okula, derslere, evdeki sorumluluklarına odaklanması için çabaladığınızın farkındayız. Bu yüzden yeni bültenimizde işinize yarayacağını düşündüğümüz bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Zekâ oyunları bu konuda işinize yarayacak nitelikli bir eğitim aracı olabilir. Çocuklarınızın gelişim düzeylerine uygun oyunlar, odaklanmasına da yardımcı olacaktır. Marka takıntısı, bültende ele aldığımız diğer bir önemli konu. Bunun temelde bir kendini ifade etme sorunu olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Sizin ve çocuğunuzun sağlığı için yer verdiğimiz koronavirüs bilgilendirmelerimizi de dikkatle incelemenizi öneririm.

Sevgiyle..."

Bültenin 5N1K bölümünde "Zeka Oyunları" yer buluyor. 'Erken çocukluk dönemi itibariyle anne ve baba olarak bizler de çocuklarımızla beraber zekâ oyunlarını tanımaya ve çözmeye başlayabiliriz. Kısacası her yaştan bireyin bilişsel becerilerinin gelişmesine büyük ölçüde yardımcı olan zekâ oyunları her zaman oynanabilir. Satranç, sudoku, labirent, anagram ve pek çok farklı zekâ oyunlarına ilgili internet sitelerinden ücretsiz olarak ulaşabilir ve oynayabilirsiniz." önerileri dikkati çekiyor. 

'Bizden'in ikinci sayfasında tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs ve korunma yollarına ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Koronavirüsten korunmak için sık sık el yıkanması, evlerin, işyerleri ve sınıfların havalandırılması, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuya dikkat edilmesi gibi bilgiler paylaşılıyor.

Son Güncelleme: 03.03.2020 12:12
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BizdenMart
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