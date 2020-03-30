MEB'in, resmi okul öncesi eğitim kurumları hakkında aidat kararı!

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden talep edilen aidatlar hakkında yapılan değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından duyuruldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle birlikte okulların tatil edilmesinden dolayı eğitim öğretime ara verilen süreler içerisinde normal şartlarda velilerden alınması öngörülen aidatların söz konusu tednirlerden dolayı alınamayacağı konusunda yapılan yazılı açıklamada, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, koronavirüs tedbirlerinden dolayı okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği belirtildi.



