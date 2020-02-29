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MEB Koronavirüs nedeni ile 2. Ara tatil erkene mi çekilecek? MEB ara tatil 2 haftaya mı çıkacak?

Son günlerde koronovirüsün önlenmesi amacıyla 2.ara tatil ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialardan sonra MEB koronovirüs nedeni ile 2. ara tatil erkene mi çekilecek, MEB ara tatil 2 haftaya mı çıkacak merak konusu oldu. İşte iddiaların perde arkası.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:06
MEB Koronavirüs nedeni ile 2. Ara tatil erkene mi çekilecek? MEB ara tatil 2 haftaya mı çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2. ara tatil 6-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ancak koronovirüs salgınının dünyada yayılmasının ardından sınırlarımıza kadar gelmesi herkesi korkuttu.

İran’da koronovirüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı artarken, komşumuz Yunanistan’da da yeni vakalar görülmeye başladı. Virüs ülkemiz sınırlarına kadar gelince ortaya 2.ara tatil ile ilgili bir iddia atıldı.

İddialara göre koronovirüsün yayılmaması için 2.ara tatil öne çekilerek 2 haftaya çıkarılacak. Yani ara tatil 16 Mart’ta başlayacak ve 27 Mart’a kadar devam edecek. Okullar 30 Mart’ta açılacak. Böylece virüsün yayılmasının önlenecek.

MEB tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialar devam ediyor.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:06
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AAAA 2020-03-02 16:29:45

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