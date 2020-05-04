MEB LGS desteği kapsamında 1000 soruluk destek soru paketi yayımladı

Uzaktan Eğitim sürecinde olduğumuz bu süreçte LGS sınavına girecek öğrenciler için MEB tarafından eğitim ve soru destek çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 15 günlük periyotlar halinde yayınlanan soru destek paketlerinin Mayıs ayı paketi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.

"Öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 1516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Adana, Amasya, Aydın, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Rize Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar."

Bakan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerine öğrenciler adına teşekkür etti.

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