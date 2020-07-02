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MEB liseler arası online bilgi yarışmalarına devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs süreci boyunca başlatmış olduğu uzaktan online liseler arası bilgi yarışmalarına devam ediyor.

02 Temmuz 2020 Perşembe 01:11
MEB liseler arası online bilgi yarışmalarına devam ediyor
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Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim olarak sürdürdü. Bu süreçte milli eğitim bakanlığı evlerde olan öğrencilere uzaktan eğitimin yanında uzaktan faaliyetlerde düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı daha önceden düzenlemiş olduğu ödüllü liseler arası bilgi yarışmalarına devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından lise öğrencilerin özel düzenlenen ödüllü bilgi yarışması 2 Temmuz 2020 tarihinde saat: 14.30 'da canlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/Default.aspx adresinden yapılacak.


Lise kademesinde okuyan her öğrencinin katılabileceği yarışmaya kayıt olmak gerekiyor. 20 sorudan oluşan liseler arası bilgi yarışmasında her soru için öğrencilere verilen süre 15 saniye olacak.

1. olan öğrenciye Dizüstü bilgisayar , 2.olan öğrenciye akıllı saat,3.olan öğrenciye ise bluetooth kulaklı ödül olarak verilecek.

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Son Güncelleme: 02.07.2020 01:11
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