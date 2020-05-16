MEB liseliler arası bilgi yarışması düzenliyor

Milli Eğitim Bakanlığı bu sene koronavirüs tedbirileri kapsamında evlerden kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel lise öğrencilerinin kendi telefon ve tabletleri ile de katılabilecekleri ödüllü bilgi yarışması düzenliyor.19 Mayıs günü yapılacak olan bilgi yarışmasına katılmak için öğrencilerin başvuru yapması gerekiyor.

Öğrenciler 19 mayıs günü eba tv üzeriden yayınlanan soruları kendi telefon,tablet veya bilgisayarlarından cevaplayabilecekler. Yarışmanının ödüllleri ise ;

1. Dizüstü bilgisayar

2.Tablet

3. Akıllı saat

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