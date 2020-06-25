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MEB öğretmenlere ödenecek seminer ücretlerine açıklama getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 - 30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları seminer çalışmaları için öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerine açıklama getirdi.

25 Haziran 2020 Perşembe 15:05
MEB öğretmenlere ödenecek seminer ücretlerine açıklama getirdi
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Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak 19 haziran 2020 tarihinde tamamlanmıştı.

Bu tarihten sonra öğretmenlerin her sene eğitim öğretim yılı sonunda yapmış oldukları seminer çalışmalarını ise yine yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle uzaktan EBA üzeriden yapılmasına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karar verilmişti.


Öğretmenlere 22 - 30 Haziran tarihleri arasında uzaktan yapacak oldukları bu seminer çalışmaları için ödenecek ek ders ücreti tartışma konusu olmuş ve öğretmenlere yürülükte olan yönetmelik gereği 15 saat ek ders ücretinden fazla ödenemeyeceği dolayısıyla 29 -30 Haziran tarihleri arasında ek ders ödenmeyeceği soruları gündeme gelmişti.

Bu konuyla ilgili olarak milli eğitim bakanlığı tarafından İl milli Eğitim müdürlüklerine açıklama yazısı gönderildi. Gönderilen yazıda öğretmenlere 29 -30 Haziran tarihlerinde 6 saat ek ders ödemesinin yapılmaması sadece 22- 26 Haziran günleri arasında 5 gün toplamda 15 saat ek ders ödemesinin yapılması istendi.

İşte o yazı ;

 


Son Güncelleme: 25.06.2020 15:05
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