MEB online liseler arası 29 mayıs bilgi yarışması giriş ve kayıt sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'un fethine özel düzenlenen liseler arası bilgi yarışması 29 mayıs tarihinde yapılıyor. Yarışma bugün saat:17.00'de başlıyor. Bol ödüllü 29 mayıs bilgi yarışmasına katılabilmek için öğrencilerin yarışma öncesi kayıt olması gerekmektedir. İşte MEB liseler arası 29 mayıs bilgi yarışması giriş ve kayıt sayfası

MEB online liseler arası 29 mayıs bilgi yarışması giriş ve kayıt sayfası
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Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mayıs İstanbul'un fethine özel liseler arası online bilgi yarışması düzenliyor. Öğrencilerin 29 mayıs saat:17.00'de başlayacak yarışmaya önceden kayıt olması gerekmektedir.

MEB online liseler arası 29 mayıs bilgi yarışması Katılım Koşulları

(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

(2) //ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.

(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

(5) Yürütme Komisyonunda yer alan üyelerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

MEB online liseler arası 29 mayıs bilgi yarışması uygulanışı

(1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir.

Yarışmada;
     İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından -10 soru
     Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden 1’er soru toplam 20 soru sorulacaktır.

*sorular lise (9.10.11.12. sınıf) düzeyindeki öğrenci seviyeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

(2) Yarışma soruları 29 Mayıs 2020’de EBA TV Lise saat: 17.00’de eş zamanlı olarak //ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru adresinde de yayınlanacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 01:38

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