MEB şube müdürlüğü ataması yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu duyuruda mahkeme kararı ile puanların yeniden hesapladığı şube müdürlüğü sınavı sonuçlarına göre 513 şube müdürlüğü ataması yapacak. işte başvuru tarihleri ve diğer detaylar..

MEB şube müdürlüğü ataması yapıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı yılan hikayesine dönen şube müdürlüğü ataması için harekete geçti ve sö konusu şube müdürlüğü ataması için yeni bir duyuru yayınladı.Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu duyuruda mahkeme kararı ile puanların yenide hesapladığı şube müdürlüğü sınavı sonuçlarına göre 513 şube müdürlüğü ataması yapılacağını açıkladı. Başvurular online ortamdan  01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 513 şube müdürü ataması hakkındaki duyurusu ise şu şekilde ;

"Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde birinci derece 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 01.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sorularından ikisinin yargı kararı ile iptal edilmesi neticesinde, adayların yazılı sınav puanları (58) soru üzerinden yeniden hesaplanarak, MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünde 14.05.2020 tarihinde yayınlanmıştı.

Söz konusu yargı kararı uyarınca;

Yeniden hesaplanan yazılı sınav puanı (84,4828) ve üzeri olan adaylardan, daha önce sözlü sınava katılarak başarılı olanlar ve halen Bakanlığımız kadrolarında görev yapanların tercihleri, //mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu ile 01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında alınarak, 513 şube müdürü kadrosuna atamalar puan üstünlüğüne göre yeniden gerçekleştirilecektir."

513 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSUNUN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 20:08

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