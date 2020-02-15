MEB tarafından yemekler ücretsiz dağtılacak! Yemekhanelerden bütün öğrenciler faydalanacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, yurt dışında yapılan okul yemeği sisteminin Türkiye'de de uygulanması için bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

MEB tarafından yemekler ücretsiz dağıtılacak!

Okul yemeği konusunda açıklamada bulunan Nazan Yardım, okul yemeği programında üç çeşit yemek programı hazırlanacağı açıklamasında bulundu. Nazar Yardım yaptığı açıklamada şöyle dedi; Eğer Maliye Bakanlığı’nın ve devletimizin gücü yetiyorsa bütün ülke için olmalı, çünkü Batı’da da obezite var biliyorsunuz, bu çocukların sağlıklı beslenmesi için. Çocuklar için bir çorba, bir ana yemek ve bir meyve, bir süt, bir ayran dönüşümlü yeterli, bizim sofralar gibi dört çeşit olması gerekmiyor. 6 milyon çocuk ilkokulda, 11 milyon çocuk da ortaokul, lise, yaklaşık 18 milyonluk bir çocuk grubumuz var. İlkokul öncesine ve

6 milyona güç yetiyorsa tamam ama yetmiyorsa önerimiz; fakir çocukların desteklenmesi. Belki bütçeye göre öncelikli bölge de seçilebilir.” dedi.

Haftada 3 gün süt dağıtılacak!

Okul yemeği programının yanında okul sütü programı da uygulanacak. İlkokullarda ve anaokullarında öğencilere haftada üç gün olmak üzere süt de dağıtılacak.