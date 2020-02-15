İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

MEB tarafından yemekler ücretsiz dağtılacak! Yemekhanelerden bütün öğrenciler faydalanacak

ABD'de ve İngiltere'de olduğu gibi artık Türkiye'de de MEB tarafından yemekler ücretsiz dağıtılacak. Yemekhanelerden bütün öğrenciler faydalanacak. Öğrenciler okullarında MEB tarafından verilen yemeklerden faydalanacak...

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:43
MEB tarafından yemekler ücretsiz dağtılacak! Yemekhanelerden bütün öğrenciler faydalanacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, yurt dışında yapılan okul yemeği sisteminin Türkiye'de de uygulanması için bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

MEB tarafından yemekler ücretsiz dağıtılacak!

Okul yemeği konusunda açıklamada bulunan Nazan Yardım, okul yemeği programında üç çeşit yemek programı hazırlanacağı açıklamasında bulundu. Nazar Yardım yaptığı açıklamada şöyle dedi; Eğer Maliye Bakanlığı’nın ve devletimizin gücü yetiyorsa bütün ülke için olmalı, çünkü Batı’da da obezite var biliyorsunuz, bu çocukların sağlıklı beslenmesi için. Çocuklar için bir çorba, bir ana yemek ve bir meyve, bir süt, bir ayran dönüşümlü yeterli, bizim sofralar gibi dört çeşit olması gerekmiyor. 6 milyon çocuk ilkokulda, 11 milyon çocuk da ortaokul, lise, yaklaşık 18 milyonluk bir çocuk grubumuz var. İlkokul öncesine ve

6 milyona güç yetiyorsa tamam ama yetmiyorsa önerimiz; fakir çocukların desteklenmesi. Belki bütçeye göre öncelikli bölge de seçilebilir.” dedi.

Haftada 3 gün süt dağıtılacak!

Okul yemeği programının yanında okul sütü programı da uygulanacak. İlkokullarda ve anaokullarında öğencilere haftada üç gün olmak üzere süt de dağıtılacak. 

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 ÖSYM üniversite sınav başvurusu için YKS kılavuzu
2020 ÖSYM üniversite sınav başvurusu için YKS kılavuzu
Tek ders sınavı nedir? Aöf tek ders sınavı ne zaman olur?
Tek ders sınavı nedir? Aöf tek ders sınavı ne zaman olur?
2020 öğretmen ek atamaları ne zaman yapılacak? MÖAP'den atama bekleyen öğretmen adaylarına 20 bin ek atama müjdesi
2020 öğretmen ek atamaları ne zaman yapılacak? MÖAP'den atama bekleyen öğretmen adaylarına 20 bin ek atama müjdesi
Her öğrenciye bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz internet erişim imkanı
Her öğrenciye bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz internet erişim imkanı
Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatillerinde kesilir mi? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatilinde tam ödenir mi?
Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatillerinde kesilir mi? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatilinde tam ödenir mi?
Öğrenciler 3 GB ücretsiz interneti nasıl aktif hale getirebilecek, nasıl kullanacak?
Öğrenciler 3 GB ücretsiz interneti nasıl aktif hale getirebilecek, nasıl kullanacak?

Popüler Haberler

Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı
Toki Sosyal konut kura sonucu ve ödeme planı sorgulaması nasıl yapılır?
TOKİ 2020 Sosyal konut kura sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 2020 çekiliş tarihi belli oldu mu?
Kaan Yıldırım ve Hadise aşk yaşıyor mu?
Rüyada acve hurması görmek ne demektir? Rüyada hurma görmenin tabiri ve anlamı
Merkez Bankası Şubat 2020 PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
O Ses Türkiye finale kalan isimler kimler oldu? O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim olacak? İşte yarı finalistler
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Migros market indirimleri 13-26 Şubat 2020 migroskop indirimli ürünler broşürü
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
2020 Range Rover Evoque Türkiye fiyatı açıklandı
Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?
9 Kere Leyla filmi fragmanı yayınlandı!
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
İBB İstanbulkart tam ve öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?
KPSS 2020 sınavları ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri
Koçtaş Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
SGK, SSK ve Bağkur ikramiye ve promosyon ücretleri ne zaman ödenecek?
Rüyada patlıcan görmek nedir? Rüyada patlıcan görmenin anlamı ve tabiri
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek adı nedir? Yurdaer Okur hakkında bilgiler
Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Hadise’nin Instagram pozu ile deşifre oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.