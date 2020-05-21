MEB'ten EBA canlı ders yapan öğretmenlere önemli hatırlatmalar

Koronavirüs ile mücadele kapsamında okulların tatil edilmesi ve eğitimin uzaktan yapılmaya başlanmasıyla birlikte eğitim camiası tarafından eba platformu aktif olarak kullanılmaya başlandı. EBA üzerinden yapılan uzaktan eğitimin daha verimli hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan canlı ders , canlı sınıf ile ilgili olarak öğretmenlere önemli uyarılar yapıldı..

İşte EBA canlı ders İle ilgili öğretmenlere yapılan o uyarılar ;

• Canlı Dersinizi ilk defa yapıyorsanız lütfen Canlı Ders sayfasında yer alan “Canlı Ders Uygulaması”nı indirerek kurulumu tamamlayınız.

• Canlı Dersinize başlamadan önce ders sırasında kullanacağınız materyallerinizi hazırlamanız ders zamanını verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

• Canlı Ders yapacağınız cihazın kamera ve ses ayarlarını kontrol ediniz.

• Öğrencilerin kameraları sizin onay vermeniz ile açılabilecektir fakat Canlı Ders boyunca öğrenci kameraları kapalı olmalı ve gerekmedikçe de açılmamalıdır.

• Canlı Dersiniz bir internet problemi nedeniyle sonlandığında derse katılmış tüm öğrencilerin dersten kopmaması için, güvenebileceğiniz bir öğrenciye yardımcı yönetici rolü verebilir, siz derse tekrar bağlanana kadar dersin bu öğrenci kontrolünde devam etmesini sağlayabilirsiniz.

• Canlı Dersinizi daha verimli yapabilmek ve ders sırasında oluşabilecek istenmeyen durumların önüne geçebilmek için Canlı Dersler sayfasındaki kullanım videolarını mutlaka izleyiniz.



