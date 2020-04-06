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MEB uzaktan eğitimde velileri unutmadı! Bizden isimli veli kuşağı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı bir yeniliğe daha imza atarak 30 Nisan tarihine kadar yapılacak olan uzaktan eğitim sürecine velileri de kattı. Bugünden itibaren EBA tv kanalları üzerinden velilere özel BİZDEN isimli yayın yapılacak.

06 Nisan 2020 Pazartesi 14:08
MEB uzaktan eğitimde velileri unutmadı! Bizden isimli veli kuşağı yayında

Milli eğitim bakanlığı devam eden uzaktan eğitim sürecinde velileri unutmadı.Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla "BİZDEN" adlı aylık bültende yer alan bilgilere benzer şekilde TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayımlanmak üzere veli kuşağı hazırladı.  

BAKAN SELÇUK, VELİLERE REHBERLİK EDECEK PROGRAM YAPACAK     

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlatılacak veli kuşağının ilk konuğu olacak. Saat 20.00'de TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarından velilere seslenecek olan Bakan Selçuk, anne babalara rehberlik edecek bilgiler paylaşacak.      

Bakan Selçuk'un velilere yönelik yapacağı programın ana başlıkları şöyle:     

"24 saat anne babalık yapmamız gereken bir dönemde velilerimize önerilerimiz neler? Çocukların yaşına göre evde kalma süreciyle baş etme farklılık gösterebiliyor. Kimi çocuk değişimi ve değişikliği bir mücadele fırsatı, mücadeleye davet olarak görürken, kimi çocuk değişimi bir tehdit olarak algılıyor. Çocuklarda bu sürecin ruhsal belirtileri neler olabilir?  Çocukların öğrenme sürecindeki en önemli faktörlerden biri can sıkıntısı. Mutfak bir çocuk için hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından biri. Kitap okuyan çocukların hayat başarısı ve okul başarısı nispi olarak daha yüksek oluyor."     

Son Güncelleme: 06.04.2020 14:19
Anahtar Kelimeler:
MebBizdenEBA TV
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