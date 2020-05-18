MEB uzaktan eğitime 19 Haziran'a devam dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağını açıklamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'da uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre uzaktan eğitim 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Telafi eğitim takvimi ise daha sonra açıklanacak

MEB uzaktan eğitime 19 Haziran'a devam dedi
    Abone Ol:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında koronavirüs hastalığı sebebiyle okulların kapalı olma durumu eylül ayına kadar uzatılma kararı alındı.Diğer bir deyişle 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı alınan kararla birlikte bitirildi. 

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta uzaktan eğitim ile alakalı açıklama yaptı,

Bakan Selçuk sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada ;

"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." dedi


YORUM EKLE
Gönder