MEB uzaktan eğitime 19 Haziran'a devam dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında koronavirüs hastalığı sebebiyle okulların kapalı olma durumu eylül ayına kadar uzatılma kararı alındı.Diğer bir deyişle 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı alınan kararla birlikte bitirildi.
Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta uzaktan eğitim ile alakalı açıklama yaptı,
"Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." dedi