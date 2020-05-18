MEB uzaktan eğitime 19 Haziran'a devam dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağını açıklamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'da uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre uzaktan eğitim 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Telafi eğitim takvimi ise daha sonra açıklanacak