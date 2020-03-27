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MEB YKS'de müfredatı belirledi!

Milli eğitim bakanlığı korona vakaları sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle , Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti.

27 Mart 2020 Cuma 13:22
MEB YKS'de müfredatı belirledi!

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

2020 YKS MÜFREDATI BELLİ OLDU

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar'' dedi.

Bakan Selçuk ayrıca YKS müfredatına ilişkin YÖK ve ÖSYM ile koordineli bir şekilde önlem aldıklarını belirterek, ''12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar'' dedi. 

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