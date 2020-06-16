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MEB YKS öncesi online deneme sınavlarına devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşan YKS sınavı öncesi üniversite adaylarının eksikliklerini tespit edip çalışmalarına olanak sağlamak için YKS online deneme sınavlarına devam ediyor.

16 Haziran 2020 Salı 18:21
MEB YKS öncesi online deneme sınavlarına devam ediyor
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Korona virüs hastalığı sebebiyle 27-28 Haziran tarihinde yapılması kararlaştırılan YKS yaklaştık MEB'de öğrencilerde çalışmalarına hız verdi.

Bu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından YKS öğrencileri özel hazırlanan ve online ortamda yapılarak öğrencilere eksikliklerini tespit edip çalışma imkanı veren YKS online denem sınavları devam ediyor.Geçtiğimiz haftalarda TYT ve AYT oturumları ayrı ayrı olmak üzere 2 tane yapılan deneme sınavlarından 3. sınavın TYT oturumu 17 Haziran tarihinde,AYT oturumu ise 18 Haziran tarihinde online ortamda yapılacak. Öğrenciler sınavları gün içinde istedikleri saatlerde EBA platformuna giriş yaparak Eba Akademik Destek üzeriden başlatabilecekler.

ANINDA GERİ DÖNÜT

EBA Akademik Destek aracılığıyla yapılan deneme sınavlarında öğrenciler sınavı bitirdikten itibaren sistem tarafından yapılmış analizleri görüp,hangi konularda eksikleri olduğunu tespit edebilecekler.

UZAKTAN EĞİTİM KONULARINDAN YKS'DE SORU SORULMAYACAK


Diğer yandan yaşanan korona virüs hastalığı sebebiyle 27-28 Haziran tarihinde yapılacak YKS sınavında öğrenciler uzaktan eğitim konularından sorumlu olmayacaklar ve TYT oturum süresi bu seneye özel geçen seneki süreden 30 dakika fazla olacak.

 

 

 


Son Güncelleme: 16.06.2020 18:21
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