MEB YKS online deneme sınavı kayıt ve giriş sayfası

27 - 28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS için milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sevindirici bir haber MEB'den geldi. MEB yapmış olduğu duyuru ile online YKS deneme sınavı yapacağını açıkladı.

İLK MEB YKS ONLİNE DENEME SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

MEB tarafından online ortamda 2 oturum halinde yapılacak olan yks deneme sınavı için öğrencilerin kayıt olması gerekmektedir. İlk MEB YKS online deneme sınavı tarihi ve saati ise 30 mayıs saat :19.00 olarak duyuruldu.

MEB YKS ONLİNE DENEME SINAVLARI 4 KEZ YAPILACAK

Diğer deneme sınavları ise 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her yks online deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

AYNI GÜN DÖNÜT

Meb yks online deneme sınavının cevapları,öğrencilerin almış olduğu puanları , il ve ilçe sıralamalaru aynı gün duyurulacak.