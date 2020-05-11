MEB yönetici atamalarında EK-1 Puan sonuçları açıklanmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak çalışan 4 ve 8 yıl görev süresi biten idarecilerin tekrar tercih yapıp aynı kurum veya farklı kurumda görev almaları için gerekli olan EK-1 puanların İl Milli Eğitim müdürlüklerince açıklanmaya başladı.. İşte yönetici atamalarında EK-1 puan sonuçlarını açıklayan iller..