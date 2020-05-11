MEB yönetici atamalarında EK-1 Puan sonuçları açıklanmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak çalışan 4 ve 8 yıl görev süresi biten idarecilerin tekrar tercih yapıp aynı kurum veya farklı kurumda görev almaları için gerekli olan EK-1 puanların İl Milli Eğitim müdürlüklerince açıklanmaya başladı.. İşte yönetici atamalarında EK-1 puan sonuçlarını açıklayan iller..

MEB yönetici atamalarında EK-1 Puan sonuçları açıklanmaya başlandı
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak çalışan 4 ve 8 yıl görev süresi biten idarecilerin tekrar tercih yapıp aynı kurum veya farklı kurumda görev almaları için gerekli olan EK-1 puanların İl Milli Eğitim müdürlüklerince açıklanmaya başladı.. İşte yönetici atamalarında EK-1 puan sonuçlarını açıklayan iller..

İşte 2020 Yönetici Atamalarında EK-1 Puan Listesini Açıklayan İller:

01    Adana İl MEM İçin Tıklayınız
02    Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız
03    Afyon İl MEM İçin Tıklayınız
04    Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız
05    Amasya İl MEM İçin Tıklayınız
06    Ankara İl MEM İçin Tıklayınız
07    Antalya İl MEM İçin Tıklayınız
08    Artvin İl MEM İçin Tıklayınız
09    Aydın İl MEM İçin Tıklayınız
10    Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız
11    Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız
12    Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız
13    Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız
14    Bolu İl MEM İçin Tıklayınız
15    Burdur İl MEM İçin Tıklayınız
16    Bursa İl MEM İçin Tıklayınız
17    Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız
18    Çankırı İl MEM İçin Tıklayınız
19    Çorum İl MEM İçin Tıklayınız
20    Denizli İl MEM İçin Tıklayınız
21    Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız
22    Edirne İl MEM İçin Tıklayınız
23    Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız
24    Erzincan İl MEM İçin Tıklayınız
25    Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız
26    Eskişehir İl MEM İçin Tıklayınız
27    Gaziantep İl MEM İçin Tıklayınız
28    Giresun İl MEM İçin Tıklayınız
29    Gümüşhane İl MEM İçin Tıklayınız
30    Hakkari İl MEM İçin Tıklayınız
31    Hatay İl MEM İçin Tıklayınız
32    Isparta İl MEM İçin Tıklayınız
33    Mersin İl MEM İçin Tıklayınız 
34    İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız
35    İzmir İl MEM İçin Tıklayınız
36    Kars İl MEM İçin Tıklayınız
37    Kastamonu İl MEM İçin Tıklayınız
38    Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız
39    Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız
40    Kırşehir İl MEM İçin Tıklayınız

41    Kocaeli  İl MEM İçin Tıklayınız 
42    Konya İl MEM İçin Tıklayınız
43    Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız
44    Malatya İl MEM İçin Tıklayınız
45    Manisa İl MEM İçin Tıklayınız
46    K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız
47    Mardin İl MEM İçin Tıklayınız
48    Muğla İl MEM İçin Tıklayınız
49    Muş İl MEM İçin Tıklayınız
50    Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız
51    Niğde İl MEM İçin Tıklayınız
52    Ordu İl MEM İçin Tıklayınız
53    Rize İl MEM İçin Tıklayınız
54    Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız
55    Samsun İl MEM İçin Tıklayınız
56    Siirt İl MEM İçin Tıklayınız
57    Sinop İl MEM İçin Tıklayınız
58    Sivas İl MEM İçin Tıklayınız
59    Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız
60    Tokat İl MEM İçin Tıklayınız
61    Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız
62    Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız
63    Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız
64    Uşak İl MEM İçin Tıklayınız
65    Van İl MEM İçin Tıklayınız
66    Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız
67    Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız
68    Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız
69    Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız
70    Karaman İl MEM İçin Tıklayınız
71    Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız
72    Batman İl MEM İçin Tıklayınız 
73    Şırnak İl MEM İçin Tıklayınız
74    Bartın İl MEM İçin Tıklayınız
75    Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız
76    Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız
77    Yalova İl MEM İçin Tıklayınız
78    Karabük İl MEM İçin Tıklayınız 
79    Kilis İl MEM İçin Tıklayınız
80    Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız
81    Düzce İl MEM İçin Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 02:10

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