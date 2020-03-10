MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?

Son günlerde gündemin birinci konusu koronavirüsü oldu. Ülkeler virüse karşı birçok önlem alıyor. Bu önlemlerde biri de okullarda eğitime ara verilmesi oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Ziya Selçuk Sağlık Bakanlığı ile ortak bir şekilde planlama yaptıklarını dile getirdi. Şuan için ülkemizde koronavirüse rastlanmasa da gerekli önlemlerin alındığı ve alınmaya devam edeceğini de dile getiren Bakan Selçuk, okullarda eğitime ara verilmesi gibi bir durumun şuan için söz konusu olmadığı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.”