MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?

Son günlerde gündemin birinci konusu koronavirüsü oldu. Ülkeler virüse karşı birçok önlem alıyor. Bu önlemlerde biri de okullarda eğitime ara verilmesi oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
“Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.”
Son Güncelleme: 10.03.2020 23:43