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MEB Zoom'da görüntülü canlı ders uygulamalarına kapıyı kapattı! Kamera kapalı olacak!

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde evlerden yapılan görüntülü derslerde kullanılan ve tartışma konusu olan zoom için açıklama yaptı. Ayrıca öğrenciler ile görüntülü canlı ders uygulamasının sadece eba üzerinden yapılması gerektiğini duyurdu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 16:51
MEB Zoom'da görüntülü canlı ders uygulamalarına kapıyı kapattı! Kamera kapalı olacak!

Milli eğitim bakanlığı tartışma konusu olan uzaktan görünlü canlı ders uygulamasıyla ilgili önemli açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığının Yapmış olduğu açıklamada ;

"Öğretmenlerimizin, öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır."

"EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara kullanıcılar sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı." denildi

İşte Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması:

* Siber saldırı riski yalnızca Zoom için değil bu ve benzeri tüm yazılımlarda için her zaman ve tüm dünyada var. Öğretmen ve öğrencilerimizin, siber saldırılar konusunda her türlü güvenlikleri ve kişisel verilerini koruyabilmesi için Bakanlığımızca daha önce uyarıldılar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarılarımız da sürüyor.

*Ders ortamının kaydının yapılması kesinlikle yasaktır. İl, ilçe, okul müdürlerimiz uyarıldı. Kamera kaydı hiç açılmadan ve ders kaydı yapılmadan dersler işlenebilir. Kameraları zorunlu olmadıkça açmamaları gerekiyor. Uyarılarımız sadece Zoom için değil diğer tüm yazılımlar için de geçerli.

* Öğretmen ve öğrencilerimiz, kişisel güvenlikleri için kullandıkları bilgisayarlarda virüs bulunup bulunmadığına üst seviyede dikkat etmelidir. Bilgisayarlara virüs alınması güvenlik sorunu ortaya çıkarabilir. Bu riskle ilgili bütün öğretmenlerimiz daha önce defalarca uyarıldı, eğitildi.

*18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenimiz var. İstisnai durumlar olabilir. Olmaması için güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulacak.

* Hiçbir eğitim yöneticisi de, öğretmenden verdiği dersle ilgili görüntü istemeyeceği gibi görüntü kaydı alınmasıyla ilgili yönetici baskısı da yapılamaz.

Son Güncelleme: 06.04.2020 17:03
Anahtar Kelimeler:
MebUzaktan EğitimZoom
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