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MEBBİS Öğretmenlerin alan değişikliği tercihleri alınmaya başladı! MEBBİS giriş alan değişikliği başvurusu

Öğretmenler tarafından merakla beklenen açıklama yapıldı. MEBBİS Öğretmenlerin alan değişikliği tercihleri alınmaya başladı! İşte MEBBİS giriş alan değişikliği başvurusu hakkındaki tüm ayrıntılar…

26 Aralık 2019 Perşembe 11:52
MEBBİS Öğretmenlerin alan değişikliği tercihleri alınmaya başladı! MEBBİS giriş alan değişikliği başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Aralık ile 13 Aralık 2019 tarihleri arasında öğretmenlerin alan değişikliği başvurularını toplamıştı. Sonrasında ise öğretmenler başvurularının sonuçlarını beklemeye başladılar.

Bakanlık kapsamında kadrolu şekilde görev yapmakta olan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden öğrenimine uygun alanı dışında farklı bir alana atananların, öğrenimleri birden çok alana kaynak teşkil edenlerin, görev yaptıkları alan dışında farklı bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin, sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı başarılı şekilde bitirenlerin alan değişikliği yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama aşağıdaki şekildedir.

"Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık'ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek.

Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, "tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum" seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek."

Sonuçların görüntülenebilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca sonuçların ardından ilgili atamalar da 31 Aralık 2019 gününde açıklanacaktır.

https://mebbis.meb.gov.tr/

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:52
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