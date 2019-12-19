MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen atandı açıklaması; Onlar gönüllü eğiticiler

Milli, Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de bulunan bazı okullara ataması yapıldığı iddia edilen 830 öğretmen ilgili bir açıklama yapıldı.

Okullara atandığı ileri sürülen öğretmenlerin gönüllü eğitmen olduklarını ve ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık açıklamasında, "Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir" ifadelerine yer verdi.

Suriyeli öğretmenlerin, Türkiye'deki geçici eğitim merkezlerinde gönüllü eğitici olarak mesleklerini yapmanın mutluluğunu yaşadıkları kaydedilen açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı tarfaından 830 Suriyeli öğretmen ataması yapıldığı iddialarının da gerçeği kesinlikle yansıtmadığı belirtildi.

MEB'e bağlı kurumlarda, öğretmen istihdamına ilişkin koşulların ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler, eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında, Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadır. Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması, mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."