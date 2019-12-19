İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.351
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7382
EURO
6.6025

MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen atandı açıklaması; Onlar gönüllü eğiticiler

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) bazı okullara atandığı iddia edile 830 Suriyeli öğretmenlerle ilgili açıklama yaptı. Onların gönüllü eğitmen olduğunu söyleyen MEB geçici öğretmen statüsünde olduklarını da belirtti.

19 Aralık 2019 Perşembe 12:22
MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen atandı açıklaması; Onlar gönüllü eğiticiler

Milli, Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de bulunan bazı okullara ataması yapıldığı iddia edilen 830 öğretmen ilgili bir açıklama yapıldı.

Okullara atandığı ileri sürülen öğretmenlerin gönüllü eğitmen olduklarını ve ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık açıklamasında, "Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir" ifadelerine yer verdi.

Suriyeli öğretmenlerin, Türkiye'deki geçici eğitim merkezlerinde gönüllü eğitici olarak mesleklerini yapmanın mutluluğunu yaşadıkları kaydedilen açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı tarfaından 830 Suriyeli öğretmen ataması yapıldığı iddialarının da gerçeği kesinlikle yansıtmadığı belirtildi.

MEB'e bağlı kurumlarda, öğretmen istihdamına ilişkin koşulların ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler, eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında, Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadır. Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması, mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğa Koleji'nde düğümler çözülüyor! İTÜ Vakfı'ndan yeni açıklama
Doğa Koleji'nde düğümler çözülüyor! İTÜ Vakfı'ndan yeni açıklama
Doğa Koleji'nde eylem! Öğretmenler haklarını almak için iş bıraktılar
Doğa Koleji'nde eylem! Öğretmenler haklarını almak için iş bıraktılar
ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı!
ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı!
2020 EKPSS sınav tarihleri belli oldu!
2020 EKPSS sınav tarihleri belli oldu!
2020 İdari Hakimlik ve Adli Hakimlik sınavları ne zaman yapılacak?
2020 İdari Hakimlik ve Adli Hakimlik sınavları ne zaman yapılacak?
YÖK denklik belgesi nedir? YÖK denklik belgesi nereden, nasıl alınır?
YÖK denklik belgesi nedir? YÖK denklik belgesi nereden, nasıl alınır?

Popüler Haberler

Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?
Kötü anılar nasıl siliyor? Hafıza sildirme nedir? TMS tedavisi nasıl olur?
Henry Onyekuru Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Fenerbahçe transfer için girişimleri başlattı!
Bu hafta vizyona girecek yeni filmler neler? 20 Aralık vizyondaki filmler
Cansu Taşkın kaza yaptı! Cansu Taşkın nasıl? Lüks aracı ile direğe çarptı, arabası pert oldu!
Batwoman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi arası ne zaman biter? Batwoman 1. Sezon 10. bölüm tarihi
Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman başlamalı? Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun yaş
O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? TV8 2020 O Ses Türkiye başvuru adresi ve şartları
Fenerbahçe Dergisi kapatılacak mı? Fenerbahçe'de zarar eden birimlere veda
Tosuncuk'un intihar haberleri için resmi açıklama geldi! Tosuncuk Ukrayna'da intihar mı etti?
Beren Saat’in fotoğraf paylaşımında iç çamaşırı tartışması
Doğduğun Ev Kaderindir 2.tanıtım fragmanı yayınlandı
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni hayat dizisi kanalı ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.