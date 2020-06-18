MEB'den karne ve telafi eğitimi açıklaması

Yaşanan korona virüs vakaları sebebiyle Mart ayından bugüne uzaktan eğitim olarak devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarın itibariyle sona eriyor.

Bu sene yaşanan pandemi süreci sebebiyle okulların uzun süreden bu yana kapalı olması sebebiyle öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesine karar verildi.

Ortalaması 50 puan altında olan öğrenciler ise üst sınıflara zayıf olduğu derslerden sorumlu olacak şekilde geçeceğide Bakanlık tarafından daha önceden açıklanmıştı.

Eğitim Öğretimin yarın itibariyle sona erecek olması sebebiyle milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada tüm sınıf düzeylerinde ki öğrencilerin kane bilgilerine ve almaya hak kazandıkları belgelere e-okul üzerinden erişebilecekleri açıklandı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ KARNELERİNİ OKULLARDAN TALEP EDERLERSE ALABİLİRLER

TELAFİ EĞİTİMLERİNE KATILMAK ZORUN DEĞİL

Ayrıca lise kademesinde okuyan öğrencilerin ise istedikleri halde okullarından gidip kane ve belgeleri alabilecekleri vurgulandı.

31 Ağustos tarihinde başlayacak olan telafi eğitimleri ile ilgili de açıklama yapan Bakan Selçuk, telafi eğitimlerine katılmanın zorunlu olmadığını söyledi.