MEB'den özel okullar ile ilgili çok önemli telafi eğitimi açıklaması

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle eğitim öğretim yılını uzaktan eğitim ile bitiren eğitim camiasında bu süreçte eğitimlerin yüz yüze olacak şekilde telafi eğitim programının nasıl yapılacağı gündemdeyken , Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimleri ile çok önemli bir açıklama yaptı.

TELAFİ EĞİTİMLERİ 15 AĞUSTOSTAN SONRA BAŞLIYOR

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ BUGÜN AÇILDI

Milli EğitimBakanlığı yapmış olduğu açıklamada 15 Ağustos tarihinden sonra özel okulların telafi eğitimi yapacaklarını ve bu yapılacak telafi eğitimlerinin 3 haftadan az olmayacağını eğitim camiasına duyurdu.

Diğer yandan veliler istemeleri durumunda kreşler ve gündüz bakım evlerine çocuklarını bugünden itibaren gönderebilecekler.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 15:37