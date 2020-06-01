MEB'den özel okullar ile ilgili çok önemli telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı son dakika haber ile özel okulların telafi eğitim takvimini duyurdu.. İşte özel okulların telafi eğitimi yapacağı tarih

MEB'den özel okullar ile ilgili çok önemli telafi eğitimi açıklaması
    Abone Ol:

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle eğitim öğretim yılını uzaktan eğitim ile bitiren eğitim camiasında bu süreçte eğitimlerin yüz yüze olacak şekilde telafi eğitim programının nasıl yapılacağı gündemdeyken , Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimleri ile çok önemli bir açıklama yaptı.

TELAFİ EĞİTİMLERİ 15 AĞUSTOSTAN SONRA BAŞLIYOR

Milli EğitimBakanlığı yapmış olduğu açıklamada 15 Ağustos tarihinden sonra özel okulların telafi eğitimi yapacaklarını ve bu yapılacak telafi eğitimlerinin 3 haftadan az olmayacağını eğitim camiasına duyurdu.

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ BUGÜN AÇILDI

Diğer yandan veliler istemeleri durumunda kreşler ve gündüz bakım evlerine çocuklarını bugünden itibaren gönderebilecekler.

 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 15:37

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşındadır?
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Halk Bankası işyeri açma kredisi şartları nelerdir? Esnaf kefalet kredisi hesaplama ve geri ödeme koşulları