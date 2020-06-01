MEB'den yaklaşan LGS öncesinde kritik karar!

20 Haziran tarihinden ülke çapında yapılacak olan LGS için MEB sınav tarihi yaklaştıkça tedbirlerini açıklamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu sene korona virüs hastalığının gölgesinde yapılacak olan ve binlerce öğrencinin ter dökeceği LGS için iki yeni önlem daha açıkladı.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI DAHA SONRA VERİLECEK

CERRAHİ ELDİVEN KULLANIMI

Geçtiğimiz yıllarda yapılan LGS'de öğrenciler sınav bittikten 1 saat sonra soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını okullarından alabiliyorlardı ancak bu sene korona virüs hastalığı sebeiyle alınan karar gereği soru kitapçık ve cevap anahtarları 22 Haziran Pazartesi günü verilecek.

Soru kitapçık ve cevap kodlama kağıtlarını öğrencilere dağıtadan görevliler bu işlemeler sırasında cerrahi eldiven kullanacak.

Dİğer yandan 20 haziran tarihinde yapılacak olan LGS yaklaştıkça Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan diğer önlemler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 12:54