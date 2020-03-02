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Merakla beklenen Sağlık bakanlığı kadroları atama sonuçlar açıklandı !

Binlerce sağlık çalışanın beklediği Sağlık bakanlığı kadrolarına yapılan atama sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

02 Mart 2020 Pazartesi 18:23
Merakla beklenen Sağlık bakanlığı kadroları atama sonuçlar açıklandı !

Sağlık bakanlığı kadrolarına atanma için 14- 20 şubat tarihleri arasında tercih işlemlerinin alındığı başvular sonuçlandı. ÖSYM'nin sitesinden az önce sonuçlar duyuruldu.

Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

Sonuçları Sorgulamak için tıklayınız

SONUÇLARIN ANALİZİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarına göre Ortaöğretim mezunu 18.398 adayın başvuruda bulunduğu tercih sürecinin ardından 830 aday boş olan kontenjanlara yerleştirildi.

Ön Lisans mezunları arasından 34.568 adayın tercih yaptığı KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına göre 3.173 aday boş olan kontenjanlara yerleştirildi

Lisans mezunu 29.760 adayın başvuruda bulunduğu KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına 4.841 aday yerleştirildi.

Son Güncelleme: 02.03.2020 19:54
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ösymKpss Sonuçları
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