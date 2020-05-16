Meslek lisesi 9.sınıf öğrencileri için alan seçim kılavuzu yayımlandı

Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitimde olan okullarda önümüzdeki sene için yapılacak iş ve işlemler internet üzeriden yapılmaya devam ediyor. Son Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meslek liselerinin 9.sınıflarında okuyan öğrenciler için alan seçim kılavuzu yayımlandı.

İşte Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu.

Okul yönetimlerince, AMP meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine girilmesi 15-26 Haziran 2020,

Öğrenciler/veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden tercih başvuruların yapılması 29 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Denizcilik meslek alanına ön yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu 17-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında yerleştirildiği okula teslim ederek kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

Alana yerleştirme sonuçları e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden 17 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu indirmek için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 14:52