Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 23 Nisan kutlamaları evden yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar devam etmesinden dolayı öğrencilerin bu seneki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına evden çoşkulu bir şekilde katılabileceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzeriden yapmış olduğu açıklamada ;

"Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir." dedi