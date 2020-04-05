İstanbul 10°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 23 Nisan kutlamaları evden yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sene öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına evden katılacakları bir program hazırladıklarını açıkladı.

05 Nisan 2020 Pazar 12:54
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 23 Nisan kutlamaları evden yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar devam etmesinden dolayı öğrencilerin bu seneki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına evden çoşkulu bir şekilde katılabileceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzeriden yapmış olduğu açıklamada ; 

"Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir." dedi

Son Güncelleme: 05.04.2020 13:08
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk23 Nisan Etkinlikleri23 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 YKS 12.sınıf derslerinin konuları - YKS 2020 12. sınıf derslerinin kazanımları ve konuları
2020 YKS 12.sınıf derslerinin konuları - YKS 2020 12. sınıf derslerinin kazanımları ve konuları
Öğretmenden mutfak dolabı üzerinde ders
Öğretmenden mutfak dolabı üzerinde ders
MEB yönetici ve öğretmenleri ek ders saatlerine ilişkin kararda yeni değişiklik yapıldı
MEB yönetici ve öğretmenleri ek ders saatlerine ilişkin kararda yeni değişiklik yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayınlandı – 20 bin Ek sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayında
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayınlandı – 20 bin Ek sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayında
MEB 2020 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB 2020 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Yemek masasını okul tahtası yapan fedakar öğretmen
Yemek masasını okul tahtası yapan fedakar öğretmen

Popüler Haberler

Tam teşekküllü heyet sağlık raporu nasıl Alınır? 2020 Sağlık raporu alma işlemleri
Fazla kilolu insanlar depresyona daha eğilimli oluyor
İSKİ ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSKİ insan kaynakları iş ilanları
İSPARK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSPARK insan kaynakları iş ilanları
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?
Nikah işlemleri için gerekli belgeler - Yabancı uyruklu biriyle evleneceklerden istenen evraklar nikah başvurusu nikah ücretleri ve masrafları
SGK Doğum Parası Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
Güvercin dizisi ne zaman bitiyor? Güvercin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? final tarihi belli mi?
Şok market 8 Nisan – 15 Nisan 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu
Maske alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sahte maske nasıl anlaşılır?
Korona nedeniyle en düşük faizli kredi veren bankalar ve faiz oranları
İşaret dili çevirmeni olmak için ne okumak lazım, nasıl olunur?
Payitaht Abdülhamid Mahmut Paşa öldü mü? Hakan Boyav Payitaht Abdülhamid dizisinden ayrıldı mı?
Bugün Tv'de hangi film ve diziler var? 27 Mart 2020 Cuma Show Tv, Star Tv Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ve TRT 1 yayın akışı
Koronavirüs Covid19 14 gün kuralı nedir? Corona Virüs 14 Gün Kuralı nasıl uygulanır?
Karantinaya alındım kontrol edilir miyim? Arabamla geldim karantinaya alındım polisler kontrole gelirler mi? Karantinada evden çıkarsam cezası ne kadar?
Survivor 34.Bölüm fragmanı 1 Nisan Çarşamba 2020
İŞKUR iş arayan profil oluşturma nasıl yapılır? Adım adım iş arayan profili oluşturma işlemleri
Giriş çıkışı yasak olan 30 büyük şehirler hangileri?
Büyükşehirlerde özel araçla İlçelere araç giriş çıkışı yasak mı?
Sosyal yardım parası nereden alınacak, PTT yardım parası yattı mı? Yardım parası sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.