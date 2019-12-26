İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113329
ALTIN
287.058
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.7139
EURO
6.5872

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un görme engelli öğrenciyle duygu dolu anları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir okul ziyaretinde duygu dolu anlar yaşadı. Görme engelli bir öğrencinin Bakanın yanına gelip sizi hissettim diyerek sarılması Selçuk'u etkiledi.Bakan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

26 Aralık 2019 Perşembe 06:48
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un görme engelli öğrenciyle duygu dolu anları

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Ankara'da bir okul ziyareti gerçekleştirdi. Çankaya Seyranbağları'nda bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya gelen Bakan Selçuk, burada bir konuşma yaptı.

Bakan Selçuk konuşmasında, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" diye konuşurken o sırada Bakanı da çok etkileyen bir durum yaşandı.

Bakan Selçuk'un konuşması sırasında 9. sınıfa giden görme engelli bir çocuk el kaldırarak konuşmak istedi. Öğrenciye müsaade veren Bakanın izninden sonra öğretmeninin koluna girerek Ziya Selçuk'un yanına giden  görme engelli öğrenci Hüseyin Gazi Hoşer, "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" dedi. 

Bu sözler üzerine duygusal anlar yaşayan Bakan Selçuk, küçük çocuğa sarılarak, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

O anları daha sonra Twitter hesabından paylaşan Bakan Selçuk, o anın fotoğrafıyla birlikte, "Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum." mesajını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un engelli öğrenciyle duygu dolu anları

Son Güncelleme: 26.12.2019 06:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB Bakanı Selçuk; Doğa Koleji'nde çözüm için süreç devam ediyor
MEB Bakanı Selçuk; Doğa Koleji'nde çözüm için süreç devam ediyor
Okulda skandal görüntüler! Bakanlık darpçı öğretmene soruşturma başlattı
Okulda skandal görüntüler! Bakanlık darpçı öğretmene soruşturma başlattı
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuru tarihini açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuru tarihini açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?
Doğa Koleji'nde düğümler çözülüyor! İTÜ Vakfı'ndan yeni açıklama
Doğa Koleji'nde düğümler çözülüyor! İTÜ Vakfı'ndan yeni açıklama
MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen atandı açıklaması; Onlar gönüllü eğiticiler
MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen atandı açıklaması; Onlar gönüllü eğiticiler
Doğa Koleji'nde eylem! Öğretmenler haklarını almak için iş bıraktılar
Doğa Koleji'nde eylem! Öğretmenler haklarını almak için iş bıraktılar

Popüler Haberler

Borç transfer kredisi nedir? Tüm borçları tek bankada nasıl toplarım? Kredi kartı borç transferi
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Kanalların yayın akışları 26 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar
Provizyonda bekleyen işlem ne demektir? Provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi?
SGK implant diş tedavisini karşılıyor mu? SGK'nin implant tedavi ücreti karşılama şartları
KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?
AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
Sefirin Kızı Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Öktem hakkında bilgiler
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?
Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet ne zaman vizyona girecek? Tenet filmi fragmanı yayınlandı!
Bim 27 Aralık – 3 Ocak 2020 Cuma aktüel indirimli kampanya ürünleri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Yurtiçi kargo sorgulama ve kargo takibi işlemleri
Kanalların yayın akışları 25 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Birce Akalay Benimle Söyle yarışmasında neden yok?
Yasaklanan Google hesabı için ne yapılabilir? Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.