Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un görme engelli öğrenciyle duygu dolu anları

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Ankara'da bir okul ziyareti gerçekleştirdi. Çankaya Seyranbağları'nda bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya gelen Bakan Selçuk, burada bir konuşma yaptı.

Bakan Selçuk konuşmasında, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" diye konuşurken o sırada Bakanı da çok etkileyen bir durum yaşandı.

Bakan Selçuk'un konuşması sırasında 9. sınıfa giden görme engelli bir çocuk el kaldırarak konuşmak istedi. Öğrenciye müsaade veren Bakanın izninden sonra öğretmeninin koluna girerek Ziya Selçuk'un yanına giden görme engelli öğrenci Hüseyin Gazi Hoşer, "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" dedi.

Bu sözler üzerine duygusal anlar yaşayan Bakan Selçuk, küçük çocuğa sarılarak, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

O anları daha sonra Twitter hesabından paylaşan Bakan Selçuk, o anın fotoğrafıyla birlikte, "Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum." mesajını yayımladı.