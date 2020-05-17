Milli Eğitim Bakanı Selçuk:Büyük bir çalıştay hazırlığımız var

Koronavirüs ile mücadele kapsamında okulları uzaktan eğitimde olduğu bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığında eğitim camiasına ilişkin önemli açıklamalar ve kararlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki özel eğitime muhtaç öğrencilerin aileleriyle video konferans yöntemiyle buluşan Bakan Selçuk, özel eğitime muhtaç özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.

EBA TV'DE ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL YAYIN

Özel gereksinimli çocuklar için bugüne kadar birçok yayının paylaşıldığını, 'Özelim Eğitimdeyim' adlı bir mobil uygulamanın hayata geçtiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocukların unutulmadığı onlar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi' adlı kitabı da ilk kez burada ailelere gösterdi.

PANDEMİ SONRASI ÇALIŞTAY GELİYOR

Bakan Selçuk, salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürülmekte olduğu belirterek, şunları kaydetti:

Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz.

Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, 'ödevimizi alalım' diye bu toplantıları yapıyoruz.