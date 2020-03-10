Milli Eğitim bakanı ziya Selçuk'tan okullar tatil edilsin taleplerine cevap geldi
Korona-virüs hayatı etkilemeye devam ediyor. Sağlık bakanı Fahrettin KOCA 'nın bugün yapmış olduğu "virüs vakalarının ülkemizde görülmesi muhtemel" açıklamalarından sonra, okullar tatil edilecek mi ? soruları gündeme düştü. Milli eğitim bakanı konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar..
10 Mart 2020 Salı 23:19
Bakan Selçuk, twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımında
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."
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