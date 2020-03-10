Milli Eğitim bakanı ziya Selçuk'tan okullar tatil edilsin taleplerine cevap geldi

Bakan Selçuk, twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımında

tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."

ifadelerini kullandı.