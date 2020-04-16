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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Meclis'ten geçen telafi eğitimi ve yaz tatilinin kısaltılabileceği düzenlemesi hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK'tan eğitim camiasını yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi.

16 Nisan 2020 Perşembe 00:31
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Eğitime verilen korona virüs arasından sonra yapılamayan derslerin telafi olarak yapılacağı haberlere gündeme gelmişti.Özellikle üniversitelerin ve Milli eğitime bağlı okulllarında bu dönem yapılamayan derslerin telafi eğitimlerini önümüzde yaz ayında yapılabilmesi için gerekli yasal düzenleme meclis'ten geçti.

Meclis'ten geçen yasaya göre yaz tatilleri gerektiği durumlarda 1 ay kısaltılabilecek yani üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar eğer uygun görürlerse telafi eğitimleri yaz aylarında yapabilecekler.Yani yaz tatilleri kısabilecek.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçen yasa ile alakalı olarak sosyal medya üzerinden milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk ;

"TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." dedi

Haberport

Son Güncelleme: 16.04.2020 00:54
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