Milli Eğitim Bakanlığı 2020 adaylık kaldırma sınavının(AKS) yeni tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her yıl yapılan adaylık kaldırma sınavı(AKS) bu sene korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti.

Milli eğitim bakanlığı ertelenen 2020 adaylık kaldırma sınavının(2020 AKS) yeni tarihini 5 Temmuz 2020 olarak açıkladı

"Bakanlığımız öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenlerden (Sözleşmeli/Kadrolu) performans değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar için 25 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 10.00 'da yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda;

05 Temmuz 2020 Pazar günü saat 10.00 'da yapılacaktır.

Adaylık Kaldırma Sınavı için yeni Kılavuz ve başvuru takvimi ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır." denildi.