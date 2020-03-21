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Milli Eğitim Bakanlığı 2020 adaylık kaldırma sınavının(AKS) yeni tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı adaylık kaldırma sınavı(AKS )25 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktı. Ancak korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesi ve virüs salgının önlenmesi amacıyla 2020 AKS sınavı farklı bir tarihe ertelendi. İşte 2020 AKS sınavının yapılacağı yeni tarih..

21 Mart 2020 Cumartesi 20:25
Milli Eğitim Bakanlığı 2020 adaylık kaldırma sınavının(AKS) yeni tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her yıl yapılan adaylık kaldırma sınavı(AKS) bu sene korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti.

Milli eğitim bakanlığı ertelenen 2020 adaylık kaldırma sınavının(2020 AKS) yeni tarihini 5 Temmuz 2020 olarak açıkladı

MEB'den, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Tarih Değişikliğine İlişkin Açıklama şu şekilde;

"Bakanlığımız öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenlerden (Sözleşmeli/Kadrolu) performans değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar için 25 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 10.00 'da yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda;

05 Temmuz 2020 Pazar günü saat 10.00 'da yapılacaktır.

Adaylık Kaldırma Sınavı için yeni Kılavuz ve başvuru takvimi ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır." denildi.

Son Güncelleme: 21.03.2020 20:37
Anahtar Kelimeler:
Aks 2020Adaylık Kaldırma Sınavı
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