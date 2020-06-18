Milli Eğitim'de müdür ve müdür yardımcıları yeniden görevlendirme sonuçları açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları için 2020 yılı yeniden görevlendirme sonuçları daha önceden yayımlanan atama takvimine göre 18 - 19 haziran tarihlerinde açıklanıyor.
81 İl daha önce kendi intenet sitelerinde ilan ettikleri okullara yenide atanan yönetici adaylarının sonuçlarını yine kendi resmi sitelerinde açıklayacaklar. Detayları haberimizin devamında bulunan il isimlerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Sonuçları açıklanan illerin linkleri aktif olacaktır. Sonuçları öğrenmek istediğimiz il üzerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
İLLERİN LİSTESİ
01 Adana İl MEM İçin Tıklayınız
02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız
03 Afyon İl MEM İçin Tıklayınız
04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız
05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız
06 Ankara İl MEM İçin Tıklayınız
07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız
08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız
09 Aydın İl MEM İçin Tıklayınız
10 Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız
11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız
12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız
13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız
14 Bolu İl MEM İçin Tıklayınız
15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız
16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız
17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız
18 Çankırı İl MEM İçin Tıklayınız
19 Çorum İl MEM İçin Tıklayınız
20 Denizli İl MEM İçin Tıklayınız
21 Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız
22 Edine İl MEM İçin Tıklayınız
23 Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız
24 Erzincan İl MEM İçin Tıklayınız
25 Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız
26 Eskişehir İl MEM İçin Tıklayınız
27 Gaziantep İl MEM İçin Tıklayınız
28 Giresun İl MEM İçin Tıklayınız
29 Gümüşhane İl MEM İçin Tıklayınız
30 Hakkari İl MEM İçin Tıklayınız
31 Hatay İl MEM İçin Tıklayınız
32 Isparta İl MEM İçin Tıklayınız
33 Mersin İl MEM İçin Tıklayınız
34 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız
35 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız
36 Kars İl MEM İçin Tıklayınız
37 Kastamonu İl MEM İçin Tıklayınız
39 Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız
40 Kırşehir İl MEM İçin Tıklayınız
41 Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız
42 Konya İl MEM İçin Tıklayınız
43 Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız
44 Malatya İl MEM İçin Tıklayınız
45 Manisa İl MEM İçin Tıklayınız
46 K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız
47 Mardin İl MEM İçin Tıklayınız
48 Muğla İl MEM İçin Tıklayınız
49 Muş İl MEM İçin Tıklayınız
50 Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız
51 Niğde İl MEM İçin Tıklayınız
52 Ordu İl MEM İçin Tıklayınız
53 Rize İl MEM İçin Tıklayınız
54 Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız
55 Samsun İl MEM İçin Tıklayınız
56 Siirt İl MEM İçin Tıklayınız
57 Sinop İl MEM İçin Tıklayınız
58 Sivas İl MEM İçin Tıklayınız
59 Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız
60 Tokat İl MEM İçin Tıklayınız
61 Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız
62 Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız
63 Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız
64 Uşak İl MEM İçin Tıklayınız
65 Van İl MEM İçin Tıklayınız
66 Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız
67 Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız
68 Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız
69 Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız
70 Karaman İl MEM İçin Tıklayınız
71 Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız
72 Batman İl MEM İçin Tıklayınız
73 Şınak İl MEM İçin Tıklayınız
74 Bartın İl MEM İçin Tıklayınız
75 Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız
76 Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız
77 Yalova İl MEM İçin Tıklayınız
78 Karabük İl MEM İçin Tıklayınız
79 Kilis İl MEM İçin Tıklayınız
80 Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız
81 Düzce İl MEM İçin Tıklayınız