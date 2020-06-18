Milli Eğitim'de müdür ve müdür yardımcıları yeniden görevlendirme sonuçları açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları için 2020 yılı yeniden görevlendirme sonuçları daha önceden yayımlanan atama takvimine göre 18 - 19 haziran tarihlerinde açıklanıyor.

81 İl daha önce kendi intenet sitelerinde ilan ettikleri okullara yenide atanan yönetici adaylarının sonuçlarını yine kendi resmi sitelerinde açıklayacaklar. Detayları haberimizin devamında bulunan il isimlerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sonuçları açıklanan illerin linkleri aktif olacaktır. Sonuçları öğrenmek istediğimiz il üzerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İLLERİN LİSTESİ

01 Adana İl MEM İçin Tıklayınız

02 Adıyaman İl MEM İçin Tıklayınız

03 Afyon İl MEM İçin Tıklayınız

04 Ağrı İl MEM İçin Tıklayınız

05 Amasya İl MEM İçin Tıklayınız

06 Ankara İl MEM İçin Tıklayınız

07 Antalya İl MEM İçin Tıklayınız

08 Artvin İl MEM İçin Tıklayınız

09 Aydın İl MEM İçin Tıklayınız

10 Balıkesir İl MEM İçin Tıklayınız

11 Bilecik İl MEM İçin Tıklayınız

12 Bingöl İl MEM İçin Tıklayınız

13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız

14 Bolu İl MEM İçin Tıklayınız

15 Burdur İl MEM İçin Tıklayınız

16 Bursa İl MEM İçin Tıklayınız

17 Çanakkale İl MEM İçin Tıklayınız

18 Çankırı İl MEM İçin Tıklayınız

19 Çorum İl MEM İçin Tıklayınız

20 Denizli İl MEM İçin Tıklayınız

21 Diyarbakır İl MEM İçin Tıklayınız

22 Edine İl MEM İçin Tıklayınız

23 Elazığ İl MEM İçin Tıklayınız

24 Erzincan İl MEM İçin Tıklayınız

25 Erzurum İl MEM İçin Tıklayınız

26 Eskişehir İl MEM İçin Tıklayınız

27 Gaziantep İl MEM İçin Tıklayınız

28 Giresun İl MEM İçin Tıklayınız

29 Gümüşhane İl MEM İçin Tıklayınız

30 Hakkari İl MEM İçin Tıklayınız

31 Hatay İl MEM İçin Tıklayınız

32 Isparta İl MEM İçin Tıklayınız

33 Mersin İl MEM İçin Tıklayınız

34 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız

35 İzmir İl MEM İçin Tıklayınız

36 Kars İl MEM İçin Tıklayınız

37 Kastamonu İl MEM İçin Tıklayınız

38 Kayseri İl MEM İçin Tıklayınız

39 Kırklareli İl MEM İçin Tıklayınız

40 Kırşehir İl MEM İçin Tıklayınız

41 Kocaeli İl MEM İçin Tıklayınız

42 Konya İl MEM İçin Tıklayınız

43 Kütahya İl MEM İçin Tıklayınız

44 Malatya İl MEM İçin Tıklayınız

45 Manisa İl MEM İçin Tıklayınız

46 K.Maraş İl MEM İçin Tıklayınız

47 Mardin İl MEM İçin Tıklayınız

48 Muğla İl MEM İçin Tıklayınız

49 Muş İl MEM İçin Tıklayınız

50 Nevşehir İl MEM İçin Tıklayınız

51 Niğde İl MEM İçin Tıklayınız

52 Ordu İl MEM İçin Tıklayınız

53 Rize İl MEM İçin Tıklayınız

54 Sakarya İl MEM İçin Tıklayınız

55 Samsun İl MEM İçin Tıklayınız

56 Siirt İl MEM İçin Tıklayınız

57 Sinop İl MEM İçin Tıklayınız

58 Sivas İl MEM İçin Tıklayınız

59 Tekirdağ İl MEM İçin Tıklayınız

60 Tokat İl MEM İçin Tıklayınız

61 Trabzon İl MEM İçin Tıklayınız

62 Tunceli İl MEM İçin Tıklayınız

63 Şanlıurfa İl MEM İçin Tıklayınız

64 Uşak İl MEM İçin Tıklayınız

65 Van İl MEM İçin Tıklayınız

66 Yozgat İl MEM İçin Tıklayınız

67 Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız

68 Aksaray İl MEM İçin Tıklayınız

69 Bayburt İl MEM İçin Tıklayınız

70 Karaman İl MEM İçin Tıklayınız

71 Kırıkkale İl MEM İçin Tıklayınız

72 Batman İl MEM İçin Tıklayınız

73 Şınak İl MEM İçin Tıklayınız

74 Bartın İl MEM İçin Tıklayınız

75 Ardahan İl MEM İçin Tıklayınız

76 Iğdır İl MEM İçin Tıklayınız

77 Yalova İl MEM İçin Tıklayınız

78 Karabük İl MEM İçin Tıklayınız

79 Kilis İl MEM İçin Tıklayınız

80 Osmaniye İl MEM İçin Tıklayınız

81 Düzce İl MEM İçin Tıklayınız