Nisan ayı LGS soru destek paketi yayımlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitim sürecinde olduğu bu dönemde Milli eğitim bakanlığı bu sene yapılacak LGS sınavına ilişkin öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

LGS KONULARI AÇIKLANDI MI?

Milli eğitim bakanlığı geçtimiz haftalarda yapmış olduğu açıklamada 8.sınıf öğrencilerinin bu sene yapılacak LGS sınavından 8.sınıf konularının sadece 1.dönemine kadar sorumlu olduklarını açıklamıştır.

LGS SINAVI ERTELENDİ Mİ? LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavının tarihini daha önceden 7 haziran 2020 olarak duyurmuştur ve korona virüs önlemleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçmiş olsa da şu an sınavının ertelendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. 2020 lgs sınavı 7 haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.

LGS SORU DESTEK PAKETLERİ NEDİR?

Lgs sınavında öğrencilere sorulabilecek örnek soruların yer aldığı ve milli eğitim bakanlığı ölçme ve değerlendirme merkezi tarafından hazırlanmış soruladır

LGS SORU DESTEK PAKETİ NE ZAMAN YAYINLAN DI?

Lgs soru destek paketi öğrenciler için milli eğitim bakanlığı tarafından her 15 günde bir olacak şekilde yayınlanmaktadır. Lgs soru destek paketleri kapsamında hazırlanmış önek sorular Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanmaktadır.

LGS SORU DESTEK PAKETİ SORULARININ CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Lgs soru destek paketindeki soruların çözümleri TRT EBA kanalında yayımlanacaktır. EBA tv yayın akışına bakarak soru çözümlerinin hangi gün ve saatlerde yapılacağını bulabilirsiniz

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