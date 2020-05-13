O dekan'dan istifa geldi

Geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle yaptığı canlı görüşmede kamera ve mikrofonun açık olduğun fark etmeyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" demişti. Sosyal medya'da gündem olan Dekan Acar'ın bu sözleri tepki çekmişti Gelen tepkilerden dolayı Dekan'ın istifa ettiği haberi geldi.

Bu olayla ilgili Gazi Üniversitesinin açıklamada;

"Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 14:39