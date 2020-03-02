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Öğrenciler Dikkat ! Yarın YKS Başvurusu için Son Gün

ÖSYM tarafından yapılan ve lise son sınıf öğrencilerinin üniversite eğitimine devam edebilmek için girmek zorunda oldukları Yüksek öğretim giriş sınavı için başvurular yarın bitiyor.Peki sınav hangi gün yapılacak süresi kaç dakika ? Tüm soruların cevapları haberimizde..

02 Mart 2020 Pazartesi 15:07
Öğrenciler Dikkat ! Yarın YKS Başvurusu için Son Gün

ÖSYM tarafından yapılan YKS ( yüksek öğretime giriş ) sınavı için yapılan başvuru için yarın son gün. Başvurular elektronik ortamda adayın bizzat kendisi tarafından ösym'nin yetkilendirdiği okullarda yapılmaktadır. Lise son sınıf öğrencileri okumuş oldukları okullarda YKS sınavına 10 TL karşılığında elektronik ortamda başvuru yapabilmektedirler..

Sınav Ne Zaman ? 

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar sınav için giriş belgelerini ÖSYM  açıkladığı andan itibaren aday işlemleri (https://ais.osym.gov.tr/) sisteminden alabileceklerdir.

Sınav Süreleri Ne Kadar ? 

Temel Yeterlilik Testi (TYT)  : 135 Dakika 

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ( Sabah Oturumu ) : 180 Dakika

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ( Öğlen Oturumu )  : 120 Dakika

Son Güncelleme: 02.03.2020 15:43
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