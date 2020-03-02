Öğrenciler Dikkat ! Yarın YKS Başvurusu için Son Gün

ÖSYM tarafından yapılan YKS ( yüksek öğretime giriş ) sınavı için yapılan başvuru için yarın son gün. Başvurular elektronik ortamda adayın bizzat kendisi tarafından ösym'nin yetkilendirdiği okullarda yapılmaktadır. Lise son sınıf öğrencileri okumuş oldukları okullarda YKS sınavına 10 TL karşılığında elektronik ortamda başvuru yapabilmektedirler..

Sınav Ne Zaman ?

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar sınav için giriş belgelerini ÖSYM açıkladığı andan itibaren aday işlemleri (https://ais.osym.gov.tr/) sisteminden alabileceklerdir.

Sınav Süreleri Ne Kadar ?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 135 Dakika

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ( Sabah Oturumu ) : 180 Dakika

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ( Öğlen Oturumu ) : 120 Dakika