Öğrencilere şartlı eğitim yardımı nedir? Kimlere ne kadar şartlı eğitim yardımı verilir, yardım ne zaman kesilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Nisan 2020 tarihinde konuşma yaptı. Konuşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında bahseden Erdoğan, Ramazan ayında 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak elde edildiğini söyledi.

81 ilde 2 milyon 234 bin öğrencilere yardım edildiğini, kızlar için 75 TL, erkekler için 50 TL şartlı eğitim yardımının gerçekleştirildiğini belirtti. Öksüz ve yetim olan 41 bin öğrenciye de aylık olarak 150 TL verildiğini söyledi.

Şartlı Eğitim Yardımı Nedir? Kimlere Şartlı Eğitim Yardımı Verilir?

Şartlı eğitim yardımı sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda, fakir olan ailelerin çocuklarına okula göndermeleri için verilen yardımdır. Bu yardım için başvurular veliler tarafından yapılmaktadır. Yardımdan ilkokul ve ortaokul çağında olan çocukların aileleri yararlanabilmektedir.

Veliler tarafından yapılan başvuruda T.C. kimlik kartı gerekmektedir. ailelere ödeme 9 ay boyunca yapılır ve ödemeler 2 ayda bir toplu şekilde gerçekleşir. Maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ve güçlük çeken ailelere bu yardım yapılmaktadır. Çocukların okula devam etmesi şartı ile PTT üzerinden ‘’Şartlı Eğitim Yardımı’’ adı altında yardım sağlanmaktadır. Ödemeler öncelikli olarak annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadar?

-İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL,

-İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL,

-Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL,

-Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL.

Yukarıda belirtilen şekilde verilen yardım ile ilgili son açıklamayı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kız öğrencilere 75 TL, erkek öğrencilere 50 TL verileceğini söyledi.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Zaman Kesilir?

Şartlı eğitim yardımı örgün eğitim dışına çıkıldığı zaman kesilmektedir. Ayrıca öğrenci bir ay içerisinde 4 günden daha fazla devamsızlık yaparsa yardım kesilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına haber verilmeden ikametgâh değiştirilirse yine yardım kesilir. Muhtaçlık durumu ortadan kalktığı zaman, vefat durumunda, hak sahibi ebeveyninin vefatı durumunda yardım kesilmektedir.