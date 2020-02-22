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Öğrencileri üzen haber! Sınıf tekrarı geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de ki eğitim kalitesinin daha üst seviyelere çıkmasını ön görerek ortaokul ve liselere yeniden sınıf tekrarı yapılacağını açıkladı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:38
Öğrencileri üzen haber! Sınıf tekrarı geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında önemli bilgiler paylaşırken Türkiye'deki eğitim kalitesini  faha iyi yerlere taşınabilmesi için yeni çalışma yaptıklarını ve sınıf tekrarının yeniden gündeme getirileceğini açıkladı.

2020-2021 öğretim yılından itibaren, 'sınıfta kalma' olarak bilinen sınıf tekrarı sisteminin yeniden kurulacağını kaydeden Bakan Selçuk, bu sistemin sadece ortaokul ve liselerde yeniden başlayacağını belirtti. Söz konusu sistem ile ilgili detaylar paylaşan Selçuk, neden bu konunu gündeme geldiğini de, "Sınıfta kalmanın olmaması eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtı. Dört işlemi bilmeden lise bitiriliyor. Eğitimde kalitenin daha da düşmemesi için bu sisteme son veriyoruz." ifadelerini kullanarak açıkladı.

Geçtiğimiz dönemde liselere sınavla 120 bin öğrencinin alındığını vurgulayan Bakan Selçuk, bu yıl sınava katılacak öğrenci sayısının bu sayıdan daha yüksek olduğunu ve bununla ilgili de Veli ve öğrencilerin endişe etmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Biz 120 bin öğrenci olarak değil, yüzde 10 öğrenci yerleştireceğiz diye bakıyoruz. Yüzdelik dilim önemli. Çocukları asla mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

Liseye geçiş sisteminde her hangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini fakat soru şeklinde bazı düzenlemelere gidileceğini belirten Selçuk, "Liseye giriş sınavında o soruları yapmak isteyenlerin kitap okuması ve okuduğunu anlaması gerekiyor" diyerek kitap okuma oranında da beklenilenin üzerinde bir artış yaşadıklarını kaydetti.

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Ziya SelçukMebSınıf TekrarıSınıfta KalmaYeni Sistem
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